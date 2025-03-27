Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции
Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, не игравший с конца января из-за травмы и операции, провел тренировку на льду, сообщил в соцсети X журналист The Athletic Майкл Руссо.
В клубе заявили, что пока не знают, когда Капризов сможет играть.
Россиянин поедет с командой на гостевые матчи на следующей неделе, но играть не будет. Во время поездки Капризов посетит своего хирурга в Нью-Йорке.
У Капризова в этом сезоне 23 гола и 29 передач в 37 матчах.
Россиянин не играл с конца декабря до конца января из-за «травмы нижней части тела», а после трех матчей снова выбыл. До травмы Капризов лидировал в гонке лучших бомбардиров лиги.
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