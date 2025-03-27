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Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

Капризов вернулся к тренировкам на льду после перенесенной операции
Сроки восстановления Капризова, сыгравшего с конца декабря только три матча, пока неизвестны, в ближайших матчах он участвовать не будет
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Alex Goodlett / Getty Images)

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, не игравший с конца января из-за травмы и операции, провел тренировку на льду, сообщил в соцсети X журналист The Athletic Майкл Руссо.

В клубе заявили, что пока не знают, когда Капризов сможет играть.

Россиянин поедет с командой на гостевые матчи на следующей неделе, но играть не будет. Во время поездки Капризов посетит своего хирурга в Нью-Йорке.

У Капризова в этом сезоне 23 гола и 29 передач в 37 матчах.

Россиянин не играл с конца декабря до конца января из-за «травмы нижней части тела», а после трех матчей снова выбыл. До травмы Капризов лидировал в гонке лучших бомбардиров лиги.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Кирилл Капризов Миннесота Уайлд
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