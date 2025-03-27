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Биатлонистка Каплина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Тройку призеров составили Елизавета Каплина, Кристина Резцова и Полина Плюснина
Елизавета Каплина
Елизавета Каплина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Елизавета Каплина стала первой в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Каплина преодолела 10 км за 28 минут 43,7 секунды.

Второй с отставанием 18,1 секунды финишировала Кристина Резцова, третьей стала Полина Плюснина (+23,5).

Все три медалистки допустили по два промаха.

«Я видела, что Кристина Резцова ошиблась на последнем огневом рубеже. Но сама работала спокойно. Была уверена, что все будет хорошо», — сказала Каплина после гонки в эфире «Матч ТВ».

В Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России также пройдут эстафеты и масс-старты.

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