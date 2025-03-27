Биатлонистка Каплина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Елизавета Каплина стала первой в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Каплина преодолела 10 км за 28 минут 43,7 секунды.
Второй с отставанием 18,1 секунды финишировала Кристина Резцова, третьей стала Полина Плюснина (+23,5).
Все три медалистки допустили по два промаха.
«Я видела, что Кристина Резцова ошиблась на последнем огневом рубеже. Но сама работала спокойно. Была уверена, что все будет хорошо», — сказала Каплина после гонки в эфире «Матч ТВ».
В Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России также пройдут эстафеты и масс-старты.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов