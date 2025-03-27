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Эксклюзив

Футболист сборной презентовал первые российские бутсы

Футболист сборной Обляков презентовал первые российские бутсы
Сегодня, 27 марта, в Москве футболист ЦСКА и сборной России Иван Обляков в качестве посла бренда представил первые профессиональные российские бутсы от бренда JÖGEL
Фото: Официальная страница российского спортивного бренда JÖGEL
Фото: Официальная страница российского спортивного бренда JÖGEL

Футболист сборной России и ПФК ЦСКА Иван Обляков принял участие в презентации первых российских футбольных бутс бренда JÖGEL, прошедшей в Москве. Он, как посол бренда, представил новинку вместе с основателем Артуром Мовсесяном, а после мероприятия провел автограф-сессию.

Новые бутсы JÖGEL EVOFLY представлены в трех версиях, разработанных для различных уровней игры. Бутсы, состоящие из пяти слоев материалов, обеспечивают комфорт и надежное сцепление с мячом и полем. Дизайн вдохновлен гоночными автомобилями.

Фото: Первые профессиональные российские бутсы от бренда JÖGEL
Фото: Первые профессиональные российские бутсы от бренда JÖGEL

Основатель спортивного бренда Артур Мовсесян рассказал «РБК Спорт», что в цене бутсы отличаются от других аналогов ведущих брендов приблизительно в два раза. «От 80 до 100% разницы в цене, у нас ниже. Они разработаны в России, но руками собраны в Китае», — сказал основатель бренда JÖGEL после презентации новых бутс. 

Также Мовсесян объяснил, почему в данный момент производство сосредоточено в Азии: это более быстрый и экономически выгодный способ выхода на рынок и демонстрации продукта. Однако компания не исключает возможности переноса производства в Россию в будущем. «Мы не оставляем для себя возможности того, что, когда мы увидим, что рынок действительно готов принимать наш продукт, мы будем готовы инвестировать в производство в России», — сказал он.

Фото: Первые профессиональные российские бутсы от бренда JÖGEL
Фото: Первые профессиональные российские бутсы от бренда JÖGEL

Мовсесян также подчеркнул, что компания уже сотрудничает с четырьмя клубами КХЛ в обеспечении спортсменов мягкой экипировкой, также на перспективу рассматривая разработку хоккейных джерси.

«Это та экипировка, в которой хоккеисты находятся вне льда — то, в чем они тренируются, ходят, ездят на игры и так далее. Это уже на сегодняшний день «Спартак», «Металлург», «Авангард» и «Сочи». Мы также смотрим в сторону джерси, но посмотрим, что из этого получится. Нам тоже это интересно», — заключил он.

В марте этого года в матче против сборной Гренады национальная команда России сыграла мячом от технического партнера РФС Jögel.

Российский спортивный бренд Jögel с 2023 года является техническим спонсором сборной России, заменив Adidas.

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Полина Мельникова
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