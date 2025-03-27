 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Прокуратура обвинила экс-руководство казахстанского футбола в нарушениях

Прокуратура обвинила экс-руководство казахстанского футбола в нарушениях
Прокуратура обвинила экс-руководство КФФ в необоснованных премиях и растрате, а несколько клубов — в сомнительных сделках с игроками. Прежний руководитель КФФ Барменкулов, приглашавший в сборную Черчесова, покинул пост в ноябре
Глава УЕФА Александер Чеферин и Адилет Барменкулов
Глава УЕФА Александер Чеферин и Адилет Барменкулов (Фото: Официальный сайт КФФ)

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что выявила финансовые нарушения в работе федерации футбола (КФФ) при прежнем руководстве и в некоторых клубах, причинившие ущерб в размере 3 млрд тенге ($6 млн). Уголовное дело в отношении бывших руководителей КФФ передано в Агентство финансового мониторинга для расследования.

В числе обнаруженных нарушений КФФ — необоснованные премиальные выплаты «избранным сотрудникам и спортсменам» на $600 тыс., нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов (административного здания и тренировочных баз) и разработку стратегических документов и стандартов.

Нарушения выявили в клубах «Ордабасы», «Актобе» и «Жетысу», в частности хищения средств и продажу игроков по заниженным ценам, а покупку — по завышенным.

В ноябре 2024-го пост главы КФФ покинул Адилет Барменкулов, пригласивший в национальную сборную Станислава Черчесова. Барменкулов возглавлял организацию с февраля 2022-го.

Вскоре после прихода на пост главы КФФ Марата Омарова Черчесова отправили в отставку.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Казахстан
Материалы по теме
Прокуратура запросила 15,5 лет тюрьмы для экс-главы испанского футбола
Спорт
Блаттера и Платини снова оправдали по делу о коррупции
Спорт
Черчесов рассказал, как приняли решение о его уходе из сборной Казахстана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Участник Олимпиады-2022 погиб в 24 года во время пожара в турецком отелеСпорт, 17:40
В Екатеринбурге при столкновении автомобилей пострадали пять пешеходовОбщество, 17:38
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков вновь снизиласьИнвестиции, 17:37
Goldman Sachs повысил прогноз цен на золото до $3300 за унциюИнвестиции, 17:36
WSJ узнала о планах Кеннеди сократить 10 тыс. сотрудников Минздрава СШАПолитика, 17:34
Страховая компания взяла на себя расходы по лечению пострадавших в ЕгиптеОбщество, 17:31
Прокуратура запросила для Депардье условный срокПолитика, 17:22
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Генпрокуратура добилась экстрадиции двух мошенников из ОАЭОбщество, 17:19
Акции автопроизводителей по всему миру упали из-за пошлин ТрампаИнвестиции, 17:16
Церемонию прощания с Веселкиным назначили на 29 мартаОбщество, 17:13
В ВСУ призвали «не надевать розовые очки» из-за переговоров с РоссиейПолитика, 17:13
Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отмененыОбщество, 17:12
Сычев рассказал о негативном опыте во время карьеры во ФранцииСпорт, 17:11
Евросоюз ввел санкции против сотрудников Центризбиркома БелоруссииПолитика, 17:11