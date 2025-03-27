Прокуратура обвинила экс-руководство казахстанского футбола в нарушениях
Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что выявила финансовые нарушения в работе федерации футбола (КФФ) при прежнем руководстве и в некоторых клубах, причинившие ущерб в размере 3 млрд тенге ($6 млн). Уголовное дело в отношении бывших руководителей КФФ передано в Агентство финансового мониторинга для расследования.
В числе обнаруженных нарушений КФФ — необоснованные премиальные выплаты «избранным сотрудникам и спортсменам» на $600 тыс., нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов (административного здания и тренировочных баз) и разработку стратегических документов и стандартов.
Нарушения выявили в клубах «Ордабасы», «Актобе» и «Жетысу», в частности хищения средств и продажу игроков по заниженным ценам, а покупку — по завышенным.
В ноябре 2024-го пост главы КФФ покинул Адилет Барменкулов, пригласивший в национальную сборную Станислава Черчесова. Барменкулов возглавлял организацию с февраля 2022-го.
Вскоре после прихода на пост главы КФФ Марата Омарова Черчесова отправили в отставку.
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