Прокуратура обвинила экс-руководство казахстанского футбола в нарушениях

Прокуратура обвинила экс-руководство КФФ в необоснованных премиях и растрате, а несколько клубов — в сомнительных сделках с игроками. Прежний руководитель КФФ Барменкулов, приглашавший в сборную Черчесова, покинул пост в ноябре

Глава УЕФА Александер Чеферин и Адилет Барменкулов (Фото: Официальный сайт КФФ)

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что выявила финансовые нарушения в работе федерации футбола (КФФ) при прежнем руководстве и в некоторых клубах, причинившие ущерб в размере 3 млрд тенге ($6 млн). Уголовное дело в отношении бывших руководителей КФФ передано в Агентство финансового мониторинга для расследования.

В числе обнаруженных нарушений КФФ — необоснованные премиальные выплаты «избранным сотрудникам и спортсменам» на $600 тыс., нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов (административного здания и тренировочных баз) и разработку стратегических документов и стандартов.

Нарушения выявили в клубах «Ордабасы», «Актобе» и «Жетысу», в частности хищения средств и продажу игроков по заниженным ценам, а покупку — по завышенным.

В ноябре 2024-го пост главы КФФ покинул Адилет Барменкулов, пригласивший в национальную сборную Станислава Черчесова. Барменкулов возглавлял организацию с февраля 2022-го.

Вскоре после прихода на пост главы КФФ Марата Омарова Черчесова отправили в отставку.