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Эксклюзив

Сычев рассказал о негативном опыте во время карьеры во Франции

Дмитрий Сычев заявил о неприятном отношении во время карьеры во Франции
Экс-игрок «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал, что языковой барьер был одной из главных проблем во время его выступлений за границей
Фото: Бывший форвард «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычев (Михаил Джапаридзе/ТАСС)
Фото: Бывший форвард «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычев (Михаил Джапаридзе/ТАСС)

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев на мотивационном тренинге от звезд российского футбола «Игра без мяча» рассказал, что во время карьеры во французском «Марселе» столкнулся с неприязнью со стороны других игроков команды, что было вызвано незнанием футболистом французского языка.

«Для многих молодых футболистов кардинальная смена страны и чемпионата — это большой стресс. Когда перешел во французский «Марсель», я знал английский язык и знал, что тогда в команде все разговаривали по-английски. Они не могли не понимать тех вопросов, которые я задавал, но не стали разговаривать на английском языке. То есть они этим отношением показали: ты сначала выучи наш язык, нашу культуру, и мы тогда будем тебя уважать... Это было неприятно. Когда ты пришел в команду и хочешь себя проявить, а к тебе такое отношение, понимаешь, что ты чужой здесь... Для молодого человека это трудно осознать, ведь привык к другому», — сказал Сычев, отвечая на вопрос Алексея Смертина.

Сычев также заявил, что считает преимуществом знание легионером языка страны, в которой он играет, и личный пример футболиста должен стать ориентиром для российского футбольного руководства.

«Футбол везде одинаков, быстро выучив язык и начав разговаривать на их языке, ты понял, что это уважение к своей стране. И я думаю, это хороший пример и для нашего руководства. Когда приходят легионеры, они должны учить наш язык, чтобы за них так же переживали болельщики, чтобы они чувствовали это отношение», — заключил он.

Сычев играл за французский «Марсель» с 2003 по 2004 год.

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Теги
Полина Мельникова
Марсель Футбол Дмитрий Сычев
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