Сычев рассказал о негативном опыте во время карьеры во Франции
Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев на мотивационном тренинге от звезд российского футбола «Игра без мяча» рассказал, что во время карьеры во французском «Марселе» столкнулся с неприязнью со стороны других игроков команды, что было вызвано незнанием футболистом французского языка.
«Для многих молодых футболистов кардинальная смена страны и чемпионата — это большой стресс. Когда перешел во французский «Марсель», я знал английский язык и знал, что тогда в команде все разговаривали по-английски. Они не могли не понимать тех вопросов, которые я задавал, но не стали разговаривать на английском языке. То есть они этим отношением показали: ты сначала выучи наш язык, нашу культуру, и мы тогда будем тебя уважать... Это было неприятно. Когда ты пришел в команду и хочешь себя проявить, а к тебе такое отношение, понимаешь, что ты чужой здесь... Для молодого человека это трудно осознать, ведь привык к другому», — сказал Сычев, отвечая на вопрос Алексея Смертина.
Сычев также заявил, что считает преимуществом знание легионером языка страны, в которой он играет, и личный пример футболиста должен стать ориентиром для российского футбольного руководства.
«Футбол везде одинаков, быстро выучив язык и начав разговаривать на их языке, ты понял, что это уважение к своей стране. И я думаю, это хороший пример и для нашего руководства. Когда приходят легионеры, они должны учить наш язык, чтобы за них так же переживали болельщики, чтобы они чувствовали это отношение», — заключил он.
Сычев играл за французский «Марсель» с 2003 по 2004 год.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов