Дворкович ответил на обвинения Лагно в предвзятости FIDE к россиянам

Лагно увидела политическую ангажированность в том, что ей как россиянке не дали приз за самую красивую партию на Гран-при в Монако, она решила не ехать на Гран-при в Индию. Глава FIDE заявил, что это был частный приз от спонсора

Екатерина Лагно (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил «РИА Новости», что сожалеет об отказе российской шахматистки Екатерины Лагно участвовать в этапе Гран-при в Индии.

Лагно снялась с турнира в Пуне из-за того, что сочла «оскорбительным и унизительным» решение не вручать ей приз за самую красивую партию на этапе в Монако.

«Это был частный приз от спонсора турнира, поэтому у меня нет комментариев», — сказал Дворкович, отметив, что сожалеет о возникшей ситуации и отказе Лагно ехать в Пуну.

Согласно заявлению Лагно, опубликованному армянской шахматисткой Лилит Мкртчян, в Монако она выиграла «одну из лучших игр в карьере» у Элизабет Петц. Но приз за красивую партию присудили встрече Александры Костенюк и Тань Чжуньи. Лагно считает, что «приз не мог достаться российскому игроку», и назвала такое решение «политически ангажированным».

Уроженка Львова Лагно выступает за Россию с 2014 года. Она является вице-чемпионкой мира (2018), трехкратная чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014).