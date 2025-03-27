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Третья ученица Плющенко сменит паспорт. Как развивалась карьера Жилиной

Третья фигуристка Плющенко отказалась от гражданства России
Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Она стала третьей фигуристкой академии Евгения Плющенко, которая отказалась выступать за Россию. Главное о карьере Жилиной — в материале «РБК Спорт»
Вероника Жилина
Вероника Жилина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское, об этом 25 марта сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Фигуристка является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победителем финала Гран-при России среди юниоров (2023).

РБК обратился за комментариями в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) и к Евгению Плющенко.

17-летняя Жилина стала третьей фигуристкой академии Плющенко, которая сменит спортивное гражданство. Первой стала Софья Самоделкина, которая в мае 2024-го года перешла в сборную Казахстана, а второй — Софья Титова, которая с этого сезона представляет Армению.

Переход от Тутберидзе к Плющенко

Вероника Жилина
Вероника Жилина
(Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Жилина начала заниматься фигурным катанием в архангельской школе «Каскад», в которой тренировалась до 2019-го года. С 2016-го года году девочка начала принимать активное участие в российских соревнованиях.

В 2019-м году она начала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе в «Самбо-70». Уже в октябре того же года Жилина прыгнула свой первый четверной — сальхов. Она стала одной из самых юных исполнительниц четверного сальхова в короткой программе. В сезоне 2018/2019 выиграла Первенство Москвы и России в младшем возрасте.

Уже в 2020-м году фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — «Ангелы Плющенко». Она успешно исполняла четверные тулуп, сальхов и лутц на тренировках, а также демонстрировала их на соревнованиях.

Юниорская карьера

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В 2021-м году на Кубке России среди юниоров Жилина в короткой программе упала с тройного акселя и тройного лутца, от программы остался только один элемент — дупель. Однако в произвольной программе фигуристка выглядела поувереннее, она не допускала грубых ошибок. По итогу спортсменка заняла восьмое место.

На чемпионате России в 2022 году ﻿Жилина сорвала все четверные прыжки, заняв только 12-е место. На Кубке России программы получились значительно лучше, но спортсменка заняла четвертое место.

В сезоне 2022/23 Жилина стала серебряным призером первенства России среди юниоров. Также она выиграла финал Гран-при России среди юниоров. По итогам двух программ она набрала 222,45 балла (71,75 балла за короткую программу + 150,70 за произвольную). Юниорский финал Гран-при стал последним соревнованием, в котором она принимала участие.

Из-за травмы спины Жилина была вынуждена пропустить два сезона. В сентябре 2024-го года она не попала в предварительный список контрольных прокатов сборной России.

«У Вероники Жилиной болит спина, поэтому она не попала в предварительный список контрольных прокатов по состоянию здоровья. У меня одна история, что Веронике нужно делать, у ее мамы другая позиция. Это ее ребенок, родная дочка и поэтому они принимают решения, какие процедуры делать, какое лечение выбрать. Я не против, пускай делают», — сказал Плющенко «Матч ТВ».

Смена гражданства

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники 25 марта сообщили, что фигуристка собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Источник ТАСС говорил, что 17-летняя Жилина будет выступать за Азербайджан со следующего сезона, а «РИА Новости» — что были проведены предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации, и на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены.

Генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в тот же день сообщил, что организация не получала официального запроса от азербайджанской федерации с просьбой о переходе фигуристки.

«Мы не получали официального запроса от азербайджанской федерации с просьбой о переходе Вероники. Вероника — талантливая спортсменка, получившая травму, она стремилась восстановиться в течение прошедшего сезона», — сказал Коган.

Коган отметил, что в федерации поддерживают спортсменку и считают ее перспективной фигуристкой России.

«Поддерживая спортсменку, ФФККР включила ее в перспективный резерв — группу спортсменов, которые получают в том числе ежемесячные доплаты от федерации. Мы сохранили это финансирование, несмотря на то, что она не могла выступать из-за травмы, потому что считаем ее нашей спортсменкой. Мы желаем ей полного и скорейшего восстановления, нам удивительно ее намерение перейти в другую федерацию, потому что мы считаем ее перспективной фигуристкой для нашей страны», — заключил он.

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Альвина Цаканян
фигурное катание Вероника Жилина Евгений Плющенко
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