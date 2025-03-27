Третья ученица Плющенко сменит паспорт. Как развивалась карьера Жилиной

Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Она стала третьей фигуристкой академии Евгения Плющенко, которая отказалась выступать за Россию. Главное о карьере Жилиной — в материале «РБК Спорт»

Вероника Жилина (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Вероника Жилина собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское, об этом 25 марта сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Фигуристка является серебряным призером юниорского чемпионата России (2023), становилась победителем финала Гран-при России среди юниоров (2023).

РБК обратился за комментариями в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) и к Евгению Плющенко.

17-летняя Жилина стала третьей фигуристкой академии Плющенко, которая сменит спортивное гражданство. Первой стала Софья Самоделкина, которая в мае 2024-го года перешла в сборную Казахстана, а второй — Софья Титова, которая с этого сезона представляет Армению.

Переход от Тутберидзе к Плющенко

Вероника Жилина (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Жилина начала заниматься фигурным катанием в архангельской школе «Каскад», в которой тренировалась до 2019-го года. С 2016-го года году девочка начала принимать активное участие в российских соревнованиях.

В 2019-м году она начала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе в «Самбо-70». Уже в октябре того же года Жилина прыгнула свой первый четверной — сальхов. Она стала одной из самых юных исполнительниц четверного сальхова в короткой программе. В сезоне 2018/2019 выиграла Первенство Москвы и России в младшем возрасте.

Уже в 2020-м году фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — «Ангелы Плющенко». Она успешно исполняла четверные тулуп, сальхов и лутц на тренировках, а также демонстрировала их на соревнованиях.

Юниорская карьера

В 2021-м году на Кубке России среди юниоров Жилина в короткой программе упала с тройного акселя и тройного лутца, от программы остался только один элемент — дупель. Однако в произвольной программе фигуристка выглядела поувереннее, она не допускала грубых ошибок. По итогу спортсменка заняла восьмое место.

На чемпионате России в 2022 году ﻿Жилина сорвала все четверные прыжки, заняв только 12-е место. На Кубке России программы получились значительно лучше, но спортсменка заняла четвертое место.

В сезоне 2022/23 Жилина стала серебряным призером первенства России среди юниоров. Также она выиграла финал Гран-при России среди юниоров. По итогам двух программ она набрала 222,45 балла (71,75 балла за короткую программу + 150,70 за произвольную). Юниорский финал Гран-при стал последним соревнованием, в котором она принимала участие.

Из-за травмы спины Жилина была вынуждена пропустить два сезона. В сентябре 2024-го года она не попала в предварительный список контрольных прокатов сборной России.

«У Вероники Жилиной болит спина, поэтому она не попала в предварительный список контрольных прокатов по состоянию здоровья. У меня одна история, что Веронике нужно делать, у ее мамы другая позиция. Это ее ребенок, родная дочка и поэтому они принимают решения, какие процедуры делать, какое лечение выбрать. Я не против, пускай делают», — сказал Плющенко «Матч ТВ».

Смена гражданства

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники 25 марта сообщили, что фигуристка собирается сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Источник ТАСС говорил, что 17-летняя Жилина будет выступать за Азербайджан со следующего сезона, а «РИА Новости» — что были проведены предварительные переговоры с представителями азербайджанской федерации, и на данном этапе договоренности носят кулуарный характер и не оформлены.

Генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в тот же день сообщил, что организация не получала официального запроса от азербайджанской федерации с просьбой о переходе фигуристки.

«Мы не получали официального запроса от азербайджанской федерации с просьбой о переходе Вероники. Вероника — талантливая спортсменка, получившая травму, она стремилась восстановиться в течение прошедшего сезона», — сказал Коган.

Коган отметил, что в федерации поддерживают спортсменку и считают ее перспективной фигуристкой России.

«Поддерживая спортсменку, ФФККР включила ее в перспективный резерв — группу спортсменов, которые получают в том числе ежемесячные доплаты от федерации. Мы сохранили это финансирование, несмотря на то, что она не могла выступать из-за травмы, потому что считаем ее нашей спортсменкой. Мы желаем ей полного и скорейшего восстановления, нам удивительно ее намерение перейти в другую федерацию, потому что мы считаем ее перспективной фигуристкой для нашей страны», — заключил он.