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Врач сборной России рассказал о спасении женщины в аэропорту Сан-Паулу

Врач молодежной сборной России рассказал, как спас женщину в аэропорту Сан‑Паулу
Врач российской «молодежки» Иван Агапов во время пересадки в Бразилии по пути в Россию из Уругвая, где команда провела три товарищеских матча, оказал первую помощь женщине, у которой случился приступ эпилепсии
Иван Агапов
Иван Агапов (Фото: rfs.ru)

Врач молодежной сборной России по футболу Иван Агапов рассказал «РИА Новости», как оказал помощь женщине, у которой случился приступ эпилепсии в аэропорту Сан‑Паулу.

Российская «молодежка» с 21 по 25 марта сыграла три товарищеских матча в Уругвае. В Сан-Паулу у команды была пересадка по пути в Россию.

Инцидент произошел, когда сборная проходила досмотр. «Ко мне подбежал пресс-атташе Никита Павлов и сказал, что за соседней стойкой досмотра женщине стало плохо. Я бросил вещи и побежал к ней. У девушки действительно был приступ, но он уже заканчивался», — сказал Агапов.

По словам врача сборной, он убедился, что у женщины не запал язык, и помог положить ее на бок. «Это необходимо, чтобы у пострадавшего была возможность беспрепятственно дышать и он не захлебнулся», — добавил Агапов.

Вскоре на место прибыла бригада врачей. «К этому моменту девушка уже начала приходить в сознание и начала говорить», — рассказал Агапов.

Молодежная сборная России в своих товарищеских матчах обыграла сверстников из национальной команды Уругвая (1:0), «Насьоналя» (7:2) и уступила «Монтевидео Сити Торке» (1:2).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Бразилия эпилепсия
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