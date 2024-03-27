Врач сборной России рассказал о спасении женщины в аэропорту Сан-Паулу
Врач молодежной сборной России по футболу Иван Агапов рассказал «РИА Новости», как оказал помощь женщине, у которой случился приступ эпилепсии в аэропорту Сан‑Паулу.
Российская «молодежка» с 21 по 25 марта сыграла три товарищеских матча в Уругвае. В Сан-Паулу у команды была пересадка по пути в Россию.
Инцидент произошел, когда сборная проходила досмотр. «Ко мне подбежал пресс-атташе Никита Павлов и сказал, что за соседней стойкой досмотра женщине стало плохо. Я бросил вещи и побежал к ней. У девушки действительно был приступ, но он уже заканчивался», — сказал Агапов.
По словам врача сборной, он убедился, что у женщины не запал язык, и помог положить ее на бок. «Это необходимо, чтобы у пострадавшего была возможность беспрепятственно дышать и он не захлебнулся», — добавил Агапов.
Вскоре на место прибыла бригада врачей. «К этому моменту девушка уже начала приходить в сознание и начала говорить», — рассказал Агапов.
Молодежная сборная России в своих товарищеских матчах обыграла сверстников из национальной команды Уругвая (1:0), «Насьоналя» (7:2) и уступила «Монтевидео Сити Торке» (1:2).
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