Прокуратура захотела отправить Рубиалеса в тюрьму за поцелуй футболистки
Испанская прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает газета AS.
Рубиалесу предъявлены два обвинения — в сексуализированном насилии (за поцелуй без согласия) и оказании давления.
Сторона обвинения также требует, чтобы экс-президент RFEF выплатил Эрмосо €100 тыс. в качестве компенсации и на него был наложен запрет приближаться к футболистке на дистанцию ближе 200 м в течение четырех лет.
Рубиалес 20 августа 2023 года после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал в губы Эрмосо. Позднее она назвала себя жертвой сексистского поступка без какого-либо согласия со своей стороны. Рубиалес принес извинения, но поначалу отказывался уходить в отставку.
26 августа его временно отстранила ФИФА, в октябре ФИФА запретила ему заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года.
Рубиалес руководил RFEF с 2018 года, в минувшем сентябре он ушел в отставку.
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