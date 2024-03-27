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Прокуратура захотела отправить Рубиалеса в тюрьму за поцелуй футболистки

Прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй футболистки
Испанская прокуратура потребовала 2,5 года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса за поцелуй Дженнифер Эрмосо на женском чемпионате мира без ее согласия
Луис Рубиалес
Луис Рубиалес (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Испанская прокуратура запросила 2,5 года тюрьмы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса по делу о поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает газета AS.

Рубиалесу предъявлены два обвинения — в сексуализированном насилии (за поцелуй без согласия) и оказании давления.

Сторона обвинения также требует, чтобы экс-президент RFEF выплатил Эрмосо €100 тыс. в качестве компенсации и на него был наложен запрет приближаться к футболистке на дистанцию ближе 200 м в течение четырех лет.

Рубиалес 20 августа 2023 года после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал в губы Эрмосо. Позднее она назвала себя жертвой сексистского поступка без какого-либо согласия со своей стороны. Рубиалес принес извинения, но поначалу отказывался уходить в отставку.

26 августа его временно отстранила ФИФА, в октябре ФИФА запретила ему заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года.

Рубиалес руководил RFEF с 2018 года, в минувшем сентябре он ушел в отставку.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Испания Луис Рубиалес
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