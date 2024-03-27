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Эндрик в 17 лет улучшил достижение Пеле в сборной Бразилии

Эндрик улучшил достижение Пеле, забив два гола в первые 49 минут за Бразилию
Принадлежащий мадридскому «Реалу» нападающий забил два гола за первые 49 минут в составе сборной Бразилии. Пеле для этого понадобилось 64 минуты
Эндрик
Эндрик (Фото: Juan Medina / Reuters)

Принадлежащий мадридскому «Реалу» 17-летний нападающий Эндрик забил два гола за сборную Бразилии за первые 49 минут на поле, показав результат лучше, чем у легендарных форвардов национальной команды Пеле и Роналдо, сообщает OK Diario.

23 марта Эндрик принес сборной Бразилии победу в товарищеском матче над Англией (1:0). Он отыграл 19 минут и в возрасте 17 лет 246 дней стал самым молодым автором гола на «Уэмбли» в матче мужских национальных команд, а также самым юным автором гола в составе Бразилии в XXI веке.

Минувшей ночью Эндрик в матче с Испанией (3:3) вышел на замену после первого тайма и уже спустя четыре минуты забил гол.

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Дебютировал Эндрик в национальной команде в прошлом ноябре, выйдя на замену в концовках матчей с Колумбией и Аргентиной в отборе на ЧМ-2026. Таким образом, ему понадобилось сыграть 49 минут за сборную Бразилии, чтобы забить первые два гола. Пеле потратил на это 64 минуты, Роналдо — 529 минут.

«Реал» объявил о переходе Эндрика из «Палмейрас» в декабре 2022 года. Форвард присоединится к испанской команде в июле 2024-го, когда ему исполнится 18 лет, а пока продолжит выступать за бразильский клуб.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Сборная Бразилии по футболу Пеле Эндрик
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