Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ в Сочи доиграют в Москве

23 февраля начало встречи «Сочи» — ЦСКА отложили более чем на час из-за авиационной опасности. Команды успели провести один период, но после повторного объявления режима атаки БПЛА встречу прервали. Ее доиграют в Москве 12 марта

Матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА, который прервали после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА, будет доигран в Москве 11 марта. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча будет доиграна на «ЦСКА Арене», начиная со второго периода.

Кроме того, матч между казанским «Ак Барсом» и «Сочи» был перенесен с 12 марта на 13 марта.

«Сочи» и ЦСКА 23 февраля не смогли доиграть свой матч во «Дворце спорта «Большой» в Сочи. Счет в игре после первого периода был 0:0.

Игра должна была начаться в 17:00 мск, но в итоге началась в 18:15 мск из-за авиационной опасности. А в связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА встречу в итоге отменили.