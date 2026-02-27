 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Дубае

Рублев проиграл голландцу Грикспору в полуфинале турнира ATP в Дубае
Российский теннисист уступил голландцу Таллону Грикспору в двух сетах
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал на турнире категории ATP 500 в Дубае.

В полуфинале 28-летний россиянин, пятый сеяный, уступил голландцу Таллону Грикспору, 25-й ракетке мира, со счетом 5:7, 6:7 (6:8).

Все три предыдущие очные встречи Рублев у голландца выиграл.

В решающем матче соперником Грикспора станет россиянин Даниил Медведев, у которого он выиграл единственный матч.

Рублев занимает 18-е место в мировом рейтинге (третий из россиян), на его счету 17 титулов ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом $3,31 млн завершится 28 февраля.

Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист)
