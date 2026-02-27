 Перейти к основному контенту
0

Тутберидзе заявила, что ждет извинений Баха за слова на Олимпиаде-2022

Тутберидзе: до сих пор жду официальных извинений от Баха за слова на ОИ-2022
Томас Бах, экс-глава МОК, во время Игр в Пекине заявил, что был потрясен холодной встречей Валиевой со стороны ее тренера Тутберидзе после произвольной программы
Этери Тутберидзе и Камила Валиева на Олимпиаде-2022
Этери Тутберидзе и Камила Валиева на Олимпиаде-2022 (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ждет официальных извинений от бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом она рассказала Okko.

«Во-первых, на той Олимпиаде господин Бах высказался, что как-то там я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Но, наверное, не ему обсуждать это, у него есть чем заняться. Я вообще до сих пор ожидаю от него извинений, прямо официальных, таких же официальных, как он высказался», — сказала Тутберидзе.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Бах заявил, что был потрясен холодной встречей российской фигуристки Валиевой со стороны ее тренера после произвольной программы. «Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — сказал тогда Бах.

Валиева была лидером на Олимпиаде-2022 после короткой программы в индивидуальных соревнованиях. Но в произвольной, после допингового скандала, допустила два падения и в итоге заняла четвертое место (224,09).

Позднее из-за дисквалификации Валиева потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021 года, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

