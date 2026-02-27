В чемпионском сезоне АПЛ «Ливерпуль» заработал рекордные £700 млн

«Ливерпуль» объявил о рекордной выручке в £700 млн в чемпионском сезоне АПЛ

Доходы клуба превысили отметку £700 млн, увеличившись на £89 млн по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила £8 млн

Фото: Carl Recine / Getty Images

Выручка «Ливерпуля» по итогам сезона-2024/25, в котором команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), достигла рекордных £700 млн (около $943 млн), согласно годовому отчету, опубликованному на официальном сайте клуба.

Согласно рейтингу консалтинговой компании Deloitte, «Ливерпуль» занял лидирующую позицию по доходам среди клубов АПЛ. Чистая прибыль составила £8 млн.

Основные источники дохода распределились следующим образом:

выручка от медиаправ увеличилась на £60 млн и составила £264 млн;

доходы от матчей выросли на £14 млн (до £116 млн);

коммерческая деятельность принесла на £15 млн больше, достигнув £323 млн.

При этом административные расходы выросли до £657 млн, а расходы на персонал составили £428 млн.

Финансовый директор клуба Дженни Бичем заявила: «Мы не скрываем нашего желания увеличивать потоки доходов и делать все возможное вне поля, чтобы помочь добиться большего успеха. Сезон-2024/25 — отличный пример: рекордная выручка и 20-й титул».

Также «Ливерпуль» стал самым просматриваемым английским клубом сезона: по данным Nielsen, глобальная телеаудитория матчей превысила 588 млн зрителей, а в соцсетях клуб сгенерировал 1,7 млрд взаимодействий. Победа в чемпионате за 24 часа собрала более 62 млн взаимодействий.

В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» завоевал 20-й чемпионский титул в АПЛ, достиг стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов и стал финалистом Кубка английской лиги, а также дошел до четвертого раунда Кубка Англии.