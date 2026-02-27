Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Словенский клуб «Целе», лидером которого является россиянин Никита Иосифов, сыграет с греческим АЕКом, украинский «Шахтер» встретится с польским «Лехом»

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей 1/8 финала плей-офф Лиги конференций.

Ее результаты выглядят следующим образом:

«Лех» (Польша) — «Шахтер» (Украина);

«Кристал Пэлас» (Англия) — АЕК (Кипр);

«Самсунспор» (Турция) — «Райо Вальекано» (Испания)

«Сигма» (Чехия) — «Майнц» (Германия);

АЗ (Нидерланды) — «Спарта» (Прага, Чехия);

«Фиорентина» (Италия) — «Ракув» (Польша);

«Целе» (Словения) — АЕК (Греция);

«Риека» (Хорватия) — «Страсбур» (Франция).

Фото: скриншот с видео

Лидером «Целе» является российский полузащитник Никита Иосифов.

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая 2026 года на арене «Ред Булл» в Лейпциге.

Лига конференций является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Челси», разгромивший в финале испанский «Бетис» со счетом 4:1.