Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Состоялась жеребьевка стыковых матчей 1/8 финала плей-офф Лиги конференций.
Ее результаты выглядят следующим образом:
- «Лех» (Польша) — «Шахтер» (Украина);
- «Кристал Пэлас» (Англия) — АЕК (Кипр);
- «Самсунспор» (Турция) — «Райо Вальекано» (Испания)
- «Сигма» (Чехия) — «Майнц» (Германия);
- АЗ (Нидерланды) — «Спарта» (Прага, Чехия);
- «Фиорентина» (Италия) — «Ракув» (Польша);
- «Целе» (Словения) — АЕК (Греция);
- «Риека» (Хорватия) — «Страсбур» (Франция).
Лидером «Целе» является российский полузащитник Никита Иосифов.
Финал Лиги конференций пройдет 27 мая 2026 года на арене «Ред Булл» в Лейпциге.
Лига конференций является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Челси», разгромивший в финале испанский «Бетис» со счетом 4:1.
