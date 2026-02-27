 Перейти к основному контенту
0

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Словенский клуб «Целе», лидером которого является россиянин Никита Иосифов, сыграет с греческим АЕКом, украинский «Шахтер» встретится с польским «Лехом»
Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей 1/8 финала плей-офф Лиги конференций.

Ее результаты выглядят следующим образом:

  • «Лех» (Польша) — «Шахтер» (Украина);
  • «Кристал Пэлас» (Англия) — АЕК (Кипр);
  • «Самсунспор» (Турция) — «Райо Вальекано» (Испания)
  • «Сигма» (Чехия) — «Майнц» (Германия);
  • АЗ (Нидерланды) — «Спарта» (Прага, Чехия);
  • «Фиорентина» (Италия) — «Ракув» (Польша);
  • «Целе» (Словения) — АЕК (Греция);
  • «Риека» (Хорватия) — «Страсбур» (Франция).

Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео

Лидером «Целе» является российский полузащитник Никита Иосифов.

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая 2026 года на арене «Ред Булл» в Лейпциге.

Лига конференций является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Челси», разгромивший в финале испанский «Бетис» со счетом 4:1.

