Ягудин заявил, что фигуристов в России в основном учат прыжкам

Олимпийский чемпион считает, что следует уделять больше внимания скольжению, вращениям и связующим элементам, вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на прыжках

Алексей Ягудин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Олимпийский чемпион 2002 года фигурист Алексей Ягудин в шоу «ДоброFON» заявил, что в России фигуристов не учат катанию, а делают акцент исключительно на прыжках.

Ягудин и бывшая российская фигуристка Станислава Константинова обсуждали итоги выступления российских одиночников — Аделии Петросян и Петра Гуменника — на Олимпийских играх в Италии. Константинова отметила, что Гуменник, который на чемпионате России был «на голову выше всех по катанию», на Олимпиаде «потерялся», несмотря на чистый прокат. «Акцент на прыжки. Это подмечал и президент Федерации фигурного катания на коньках нашей страны Антон Сихарулидзе», — подчеркнул Ягудин.

По его словам, необходимо смещать акцент с прыжковой части на скольжение, вращения и соединительные шаги. Ягудин также сослался на мнение экспертов, которые отмечают, что Гуменник и Петросян катаются «практически по центру» и на более низких скоростях, чем зарубежные конкуренты.

«Еще многие говорят, что при постановке программ нашим фигуристам через условно недели две смотришь на свою постановку и видишь, что все порезано. Почему? Нужно прыгать, нужно облегчать. Другой мир ставит, и у них эта программа остается, — сказал он. — У нас акцент на прыжках. Потом это выливается в то, что люди говорят, почему такие маленькие оценки за компоненты».

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место, а Петросян — шестое в женском турнире. Они выступали в нейтральном статусе.