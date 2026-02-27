 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Олимпиада-2026
0

Ягудин заявил, что фигуристов в России в основном учат прыжкам

Ягудин: фигуристов в России учат прыгать, а не катанию
Сюжет
Олимпиада-2026
Олимпийский чемпион считает, что следует уделять больше внимания скольжению, вращениям и связующим элементам, вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на прыжках
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Олимпийский чемпион 2002 года фигурист Алексей Ягудин в шоу «ДоброFON» заявил, что в России фигуристов не учат катанию, а делают акцент исключительно на прыжках.

Ягудин и бывшая российская фигуристка Станислава Константинова обсуждали итоги выступления российских одиночников — Аделии Петросян и Петра Гуменника — на Олимпийских играх в Италии. Константинова отметила, что Гуменник, который на чемпионате России был «на голову выше всех по катанию», на Олимпиаде «потерялся», несмотря на чистый прокат. «Акцент на прыжки. Это подмечал и президент Федерации фигурного катания на коньках нашей страны Антон Сихарулидзе», — подчеркнул Ягудин.

По его словам, необходимо смещать акцент с прыжковой части на скольжение, вращения и соединительные шаги. Ягудин также сослался на мнение экспертов, которые отмечают, что Гуменник и Петросян катаются «практически по центру» и на более низких скоростях, чем зарубежные конкуренты.

«Еще многие говорят, что при постановке программ нашим фигуристам через условно недели две смотришь на свою постановку и видишь, что все порезано. Почему? Нужно прыгать, нужно облегчать. Другой мир ставит, и у них эта программа остается, — сказал он. — У нас акцент на прыжках. Потом это выливается в то, что люди говорят, почему такие маленькие оценки за компоненты».

На Олимпиаде-2026 Гуменник занял шестое место, а Петросян — шестое в женском турнире. Они выступали в нейтральном статусе.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
фигурное катание Алексей Ягудин Петр Гуменник Аделия Петросян Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
