Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА

Демин сделал девять передач в матче с «Сан-Антонио», обновив личный рекорд в НБА

В матче с «Сан-Антонио» 19-летний защитник «Бруклина» сделал девять результативных передач

Фото: Sarah Stier / Getty Images

«Бруклин Нетс» проиграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 110:126 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин за 25 минут на паркете набрал шесть очков, сделал пять подборов и девять результативных передач.

По ассистам 19-летний Демин обновил свой личный рекорд. Предыдущий лучший результат — семь передач.

В составе «Сперс» самым результативным стал Джулиан Шэмпени с 26 очками. У проигравших дабл-дабл сделал Майкл Портер — 25 очков и 14 подборов.

«Бруклин» проиграл уже шесть матчей подряд. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.