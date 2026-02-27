Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА
«Бруклин Нетс» проиграл «Сан-Антонио Сперс» со счетом 110:126 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин за 25 минут на паркете набрал шесть очков, сделал пять подборов и девять результативных передач.
По ассистам 19-летний Демин обновил свой личный рекорд. Предыдущий лучший результат — семь передач.
В составе «Сперс» самым результативным стал Джулиан Шэмпени с 26 очками. У проигравших дабл-дабл сделал Майкл Портер — 25 очков и 14 подборов.
«Бруклин» проиграл уже шесть матчей подряд. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
