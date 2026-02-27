 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» набрал 1392 очка в 1255 играх и обошел Бретта Халла
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Brett Holmes / Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз» и вошел в топ-25 бомбардиров в истории лиги.

«Питтсбург» победил со счетом 4:1. На счету 39-летнего Малкина теперь 1392 (527+ 865) очка в 1255 матчах в карьере в НХЛ. Россиянин обошел по этому показателю Бретта Халла (1391).

Из россиян больше Малкина набрал только Александр Овечкин (1671). Рекордсменом считается Уэйн Гретцки (2857).

В нынешнем сезоне на счету Малкина 46 (13+33) очков в 42 играх.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
Материалы по теме
Дубль россиянина Мичкова помог «Филадельфии» выиграть в матче НХЛ
Спорт
Кучеров вторым по скорости среди действующих игроков НХЛ достиг 700 очков
Спорт
Макдэвид установил рекорд результативности игроков НХЛ на одних Играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
В Ульяновской области задержали трех главарей и участника секты Общество, 11:46
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком» Политика, 11:44
В Москве стройки рядом с жилыми кварталами оснастили датчиками пыли Недвижимость, 11:36
Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600% Политика, 11:35
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
РАДИО
 Политика, 11:29
Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико Спорт, 11:26
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали Общество, 11:23
Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян Политика, 11:22
Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании Общество, 11:22
Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа Спорт, 11:08
Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА Спорт, 11:07
Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР Политика, 11:05
Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году Крипто, 11:04