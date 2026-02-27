Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз» и вошел в топ-25 бомбардиров в истории лиги.
«Питтсбург» победил со счетом 4:1. На счету 39-летнего Малкина теперь 1392 (527+ 865) очка в 1255 матчах в карьере в НХЛ. Россиянин обошел по этому показателю Бретта Халла (1391).
Из россиян больше Малкина набрал только Александр Овечкин (1671). Рекордсменом считается Уэйн Гретцки (2857).
В нынешнем сезоне на счету Малкина 46 (13+33) очков в 42 играх.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.
