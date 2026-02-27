 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Капризов вышел на пятое место по числу передач в истории «Миннесоты»

На счету Капризова 241 результативная передача за «Миннесоту». Лидером идет финн Микко Койву (504 передачи)
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на пятое место по числу результативных передач в истории клуба.

В победном матче против «Колорадо Эвеланш» (5:2) он оформил две голевые передачи. Сейчас на счету российского форварда 241 передача в 378 играх.

В результате россиянин сравнялся с Пьером-Марком Бушаром, которому для достижения этой отметки потребовалось 565 игр. На первом месте расположился Микко Койву (504 передачи), на втором — Райан Сутер (314), следом идут Джаред Сперджон (310) и Мэтс Цуккарелло (256).

До перехода в «Миннесоту» в 2020 году Капризов выступал за «Салават Юлаев» и ЦСКА в КХЛ. В сезоне 2018/19 он в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и стал лучшим снайпером лиги.

В текущем сезоне 28-летний Капризов провел за «Миннесоту» 59 встреч, забросил 32 гола и отдал 40 результативных передач.

«Миннесота» с 80 очками после 59 игр занимает второе место в Западной конференции турнирной таблицы НХЛ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Рената Утяева
Кирилл Капризов Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Миннесота Уайлд
Материалы по теме
Дубль россиянина Мичкова помог «Филадельфии» выиграть в матче НХЛ
Спорт
Кучеров вторым по скорости среди действующих игроков НХЛ достиг 700 очков
Спорт
Россиянин вернулся к тренировкам через 1,5 месяца после травмы в игре НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком» Политика, 11:44
В Москве стройки рядом с жилыми кварталами оснастили датчиками пыли Недвижимость, 11:36
Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600% Политика, 11:35
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
РАДИО
 Политика, 11:29
Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико Спорт, 11:26
Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали Общество, 11:23
Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян Политика, 11:22
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании Общество, 11:22
Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа Спорт, 11:08
Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА Спорт, 11:07
Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР Политика, 11:05
Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году Крипто, 11:04
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесу Образование, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00