Капризов вышел на пятое место по числу передач в истории «Миннесоты»

На счету Капризова 241 результативная передача за «Миннесоту». Лидером идет финн Микко Койву (504 передачи)

Кирилл Капризов (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на пятое место по числу результативных передач в истории клуба.

В победном матче против «Колорадо Эвеланш» (5:2) он оформил две голевые передачи. Сейчас на счету российского форварда 241 передача в 378 играх.

В результате россиянин сравнялся с Пьером-Марком Бушаром, которому для достижения этой отметки потребовалось 565 игр. На первом месте расположился Микко Койву (504 передачи), на втором — Райан Сутер (314), следом идут Джаред Сперджон (310) и Мэтс Цуккарелло (256).

До перехода в «Миннесоту» в 2020 году Капризов выступал за «Салават Юлаев» и ЦСКА в КХЛ. В сезоне 2018/19 он в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина и стал лучшим снайпером лиги.

В текущем сезоне 28-летний Капризов провел за «Миннесоту» 59 встреч, забросил 32 гола и отдал 40 результативных передач.

«Миннесота» с 80 очками после 59 игр занимает второе место в Западной конференции турнирной таблицы НХЛ.