 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Дубль россиянина Мичкова помог «Филадельфии» выиграть в матче НХЛ

Матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» закончился в овертайме со счетом 3:2. Мичков забросил победную шайбу
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей в основное время шайбы забросили российский нападающий Матвей Мичков (31-я минута) и Тревор Зеграс (41). В овертайме Мичков оформил дубль (63) и принес победу «Филадельфии». У проигравших отличились Сэм Кэррик (10) и Алекси Лафреньер (22).

Ворота «Рейнджерс» защищал еще один россиянин Игорь Шестеркин.

В текущем сезоне Мичков провел за «Филадельфию» 59 встреч, забил 15 голов и отдал 16 результативных передач.

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия» с 63 очками после 58 игр расположилась на 13-м месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей россияне в НХЛ НХЛ Матвей Мичков Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Рейнджерс
Материалы по теме
Кучеров вторым по скорости среди действующих игроков НХЛ достиг 700 очков
Спорт
Россиянин вернулся к тренировкам через 1,5 месяца после травмы в игре НХЛ
Спорт
В клубе НХЛ подписание россиянина назвали лучшим за 100 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Мосбиржа рассмотрит вопрос об исключении акций ПИК из главного индекса Инвестиции, 10:12
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Капризов вышел на пятое место по числу передач в истории «Миннесоты» Спорт, 10:08
Экс-главе «Локомотива» дали 10 лет за убийство 24-летней давности Общество, 10:08
Пакистан сообщил о потерях талибов в пограничном конфликте Политика, 10:07
Путин поручил восстановить подачу тепла и света в регионах Политика, 10:03
Глобальная декларация об этике в ИИ. Что она значит для РоссииПодписка на РБК, 10:01
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работы Образование, 10:01
В Луганске задержали передававшего Украине данные о военных жителя Политика, 10:00
Суд назначил дату по делу бывшего «народного губернатора» Донецка Общество, 09:59
Путин поручил ввести переходный период по налогам для малого бизнеса Бизнес, 09:53
«Спартак» под ударом. Какие клубы РПЛ сильнее всего пострадают от лимита Спорт, 09:52
В РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть парад планет Технологии и медиа, 09:51
Оттепель отменяется: что ждет российский рынок ПО в 2026 годуПодписка на РБК, 09:49