Дубль россиянина Мичкова помог «Филадельфии» выиграть в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей в основное время шайбы забросили российский нападающий Матвей Мичков (31-я минута) и Тревор Зеграс (41). В овертайме Мичков оформил дубль (63) и принес победу «Филадельфии». У проигравших отличились Сэм Кэррик (10) и Алекси Лафреньер (22).
Ворота «Рейнджерс» защищал еще один россиянин Игорь Шестеркин.
В текущем сезоне Мичков провел за «Филадельфию» 59 встреч, забил 15 голов и отдал 16 результативных передач.
В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
«Филадельфия» с 63 очками после 58 игр расположилась на 13-м месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ.
