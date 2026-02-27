«Спартак» вне топ-3. Что важно знать о старте РПЛ после зимней паузы

27 февраля стартует весенняя часть Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате, а «Зенит» отстает на одно очко. Кто станет чемпионом сезона 2025/26 — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится 27 февраля. Второй круг чемпионата России стартует матчем 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой».

По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» с 40 очками лидирует с минимальным отрывом. Клуб приобрел форварда Хуана Боселли из «Пари НН» и Илью Вахания из «Ростова» (присоединится летом). Боселли забил 10 голов в 20 матчах за прошлый клуб. В прошлом сезоне он стал первым уругвайцем в РПЛ, оформившим покер — в матче против самарских «Крыльев Советов». Уругваец достался краснодарцам за €650 тыс. по данным Transfermarkt.

«Зенит» занимает второе место с 39 очками. В межсезонье клуб арендовал колумбийского форварда Джона Дурана из «Аль-Насра» до конца сезона за €2,7 млн (по данным Arriyadiyah). Ранее в аренде в «Фенербахче» колумбиец провел 10 матчей в чемпионате Турции, забив три гола и отдав две голевые передачи. Клуб также приобрел полузащитника Джона Джона из бразильского «РБ Брагантино». Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €11 млн.

Кроме того, в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев из ЦСКА, где он выступал с 2019 года и взял два Кубка России и один Суперкубок. В текущем сезоне на его счету три гола в 19 матчах.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

«Локомотив» (37 очков), ЦСКА (36) и «Балтика» (35) идут друг за другом с минимальной разницей. «Локомотив» подписал контракт с аргентинским полузащитником Лукасом Верой из «Аль-Вахды» (Абу-Даби), где он не сыграл ни одного матча с 2025 года.

ЦСКА укрепил состав, подписав капитана и одного из лидеров «Локомотива» Дмитрия Баринова за €2 млн (по данным Transfermarkt). Также команду пополнили форвард Лусиано Гонду из «Зенита» и защитник Матеус Рейс из португальского «Спортинга». Рейс — рекордсмен португальского клуба среди иностранцев по количеству трофеев: с командой он трижды выигрывал чемпионат Португалии, а также Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок.

«Балтика» же арендовала панамского защитника Эдуардо Андерсона из сальвадорского «Альянса» до 30 июня 2026 года с правом выкупа.

«Спартак» идет на шестом месте (29), а московское «Динамо» располагается на 10-й строчке таблицы (21). «Спартак» усилился игроками из клубов чемпионата России и назначил на пост нового главного тренера испанца Хуана Карлоса Карседо. С ним заключено соглашение до лета 2028 года.

«Динамо» усилилось бразильским полузащитником Дэвидом Рикардо, ранее выступавшим за «Ботафого» (один гол в 29 матчах в прошлом сезоне). До конца сезона 2025/26 командой руководит главный тренер Ролан Гусев, занявший этот пост после ухода Валерия Карпина.

Мнение экспертов

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«У меня оптимистичные ожидания, честно говоря. Хочу и надеюсь, что все-таки футболисты нас порадуют хорошей игрой, красивыми комбинациями, положительными результатами, мастерством своим. Тем более, что сейчас свежие, мастеровитые игроки пришли. Ну и потом — у всех стоят задачи, ведь все очень плотно, как вверху таблицы, так и внизу. Одни будут биться, чтобы выиграть чемпионство, другие — чтобы не вылететь или не попасть в стыковые игры. Так что у меня предчувствие хорошее. Интересный будет футбол», — сказал Колосков «РБК Спорт».

На вопрос о фаворитах Колосков отметил, что в РПЛ уже «есть своя пятерка», которая будет разыгрывать места между собой. «Это «Краснодар», «Зенит», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак». Эти пять команд будут бороться за пятерку», — отметил он.

По мнению Колоскова, занимающая пятое место «Балтика» будет бороться за свое место в таблице с «Локомотивом» и «Динамо», которое на данный момент идет на 10-й строчке.

Колосков допустил, что в нынешнем сезоне борьба за чемпионство будет до последнего-предпоследнего тура.

«Вряд ли у нас кто-то заранее станет чемпионом. Нет такой команды, которая сегодня превосходила бы всех остальных на голову или была бы фаворитом. Поэтому все будут выигрывать и проигрывать. Может быть, чемпион будет известен за один-два тура до конца сезона, но не раньше», — добавил он.

Почетный президент РФС считает, что занимающее 10-е место «Динамо» может завершить чемпионат на восьмой или седьмой строчке.

«Хотелось бы, чтобы «Динамо» вошло в топ-6, поскольку я болельщик клуба. Особых приобретений у «Динамо» нет, насколько я понимаю. Значит, ограничились тем составом, который есть. В принципе, неплохой состав. На два-три места они могут подняться, но не более того», — сказал он.

По мнению Колоскова, «Спартак» завершит чемпионат в топ-5. «От «Спартака» всегда все ожидают чего-то особенного, каких-то чудес. Но и в этот раз не будет. Займут свое место где-то в пятерке», — отметил он.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом. Также сейчас ЦСКА в хорошей форме. Хорошая команда, но нужно подождать и посмотреть, как они покажут себя в первых трех-четырех турах — посмотрим, как они сыграют, а уже потом будем делать какие-то выводы. Мы знаем, как они провели первый этап чемпионата, но не знаем, как они тренировались и что делали (во время зимней паузы)», — сказал Канчельскис «РБК Спорт».

Говоря про 10-е место московского «Динамо» в турнирной таблице чемпионата, он заявил, что команде стоит забыть про текущий сезон и «подготовиться к следующему».

«Ну, вряд ли они реабилитируются. Бывают, конечно, случаи, но я не думаю, что «Динамо» будет все время настраиваться на игры. Сейчас немаловажная задача — понять, в каком направлении им двигаться, что они хотят. Ну выиграют они пять игр, ну дальше что? Займут седьмое место», — добавил он.

Канчельскис подчеркнул, что текущая задача для «Динамо» — не вылететь из РПЛ. «Мы все прекрасно понимаем, что амбиции — это хорошо, но они должны быть в начале сезона, и амбиции нужно поддерживать и подтверждать. <…> Конечно, сейчас сезон провален. Поэтому есть руководители, пусть они там решают, почему так произошло», — сказал он.

Экс-игрок МЮ также считает, что «Оренбург» и «Сочи», находящиеся внизу таблицы, еще способны улучшить свои позиции и избежать вылета из РПЛ.

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и московского «Динамо»

«Думаю, все ждут ЦСКА с их приобретенными игроками и с их задачами. Все ждут, что они должны составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту». Но я жду, что еще и «Локомотив» тоже должен составить конкуренцию этим командам, несмотря на уход лидера и капитана команды Дмитрия Баринова (игрок перешел в ЦСКА, подписав контракт до конца сезона 2028/29. прим — РБК). Ну, за медаль уж точно. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» борьбу навязал за чемпионство. И хочется, чтобы до последнего тура было неясно, кто же станет чемпионом, учитывая, что «Зенит» сейчас не такой сильный, как раньше», — сказал Булыкин «РБК Спорт».

Он отметил, что «Спартак» «очень много потерял» в первой половине сезона и с московским «Динамо» вряд ли замахнется на медали. «Конечно же, они захотят быть выше, чем «Балтика», по крайней мере, «Спартак», — добавил он.

По мнению Булыкина, текущие положения «Оренбурга» и «Сочи» в турнирной таблице РПЛ — «не очень хорошая ситуация». «Думаю, что там борьба будет за то, чтобы остаться в Премьер-лиге и не попасть на прямой вылет. Подождем и посмотрим, как получится», — заключил он.

Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России и многолетний наставник «Локомотива»

«Главные фавориты РПЛ для меня — «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. И у «Локомотива», думаю, есть хорошие шансы на чемпионство. Три очка до первого места — это ничто. «Балтика»? Жду от них той же агрессии, желания подняться в таблице как можно выше и хорошей физической готовности. В таком случае пятерка им по зубам», — сказал Семин «СЭ».