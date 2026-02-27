 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

«Спартак» вне топ-3. Что важно знать о старте РПЛ после зимней паузы

Эксперты назвали призрачными шансы «Спартака» с новым тренером на топ-3 РПЛ
27 февраля стартует весенняя часть Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогам 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате, а «Зенит» отстает на одно очко. Кто станет чемпионом сезона 2025/26 — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК «Спартак»
Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится 27 февраля. Второй круг чемпионата России стартует матчем 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой».

По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» с 40 очками лидирует с минимальным отрывом. Клуб приобрел форварда Хуана Боселли из «Пари НН» и Илью Вахания из «Ростова» (присоединится летом). Боселли забил 10 голов в 20 матчах за прошлый клуб. В прошлом сезоне он стал первым уругвайцем в РПЛ, оформившим покер — в матче против самарских «Крыльев Советов». Уругваец достался краснодарцам за €650 тыс. по данным Transfermarkt.

«Зенит» занимает второе место с 39 очками. В межсезонье клуб арендовал колумбийского форварда Джона Дурана из «Аль-Насра» до конца сезона за €2,7 млн (по данным Arriyadiyah). Ранее в аренде в «Фенербахче» колумбиец провел 10 матчей в чемпионате Турции, забив три гола и отдав две голевые передачи. Клуб также приобрел полузащитника Джона Джона из бразильского «РБ Брагантино». Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €11 млн.

Кроме того, в «Зенит» перешел защитник Игорь Дивеев из ЦСКА, где он выступал с 2019 года и взял два Кубка России и один Суперкубок. В текущем сезоне на его счету три гола в 19 матчах.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»
Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

«Локомотив» (37 очков), ЦСКА (36) и «Балтика» (35) идут друг за другом с минимальной разницей. «Локомотив» подписал контракт с аргентинским полузащитником Лукасом Верой из «Аль-Вахды» (Абу-Даби), где он не сыграл ни одного матча с 2025 года.

ЦСКА укрепил состав, подписав капитана и одного из лидеров «Локомотива» Дмитрия Баринова за €2 млн (по данным Transfermarkt). Также команду пополнили форвард Лусиано Гонду из «Зенита» и защитник Матеус Рейс из португальского «Спортинга». Рейс — рекордсмен португальского клуба среди иностранцев по количеству трофеев: с командой он трижды выигрывал чемпионат Португалии, а также Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок.

«Балтика» же арендовала панамского защитника Эдуардо Андерсона из сальвадорского «Альянса» до 30 июня 2026 года с правом выкупа.

«Спартак» идет на шестом месте (29), а московское «Динамо» располагается на 10-й строчке таблицы (21). «Спартак» усилился игроками из клубов чемпионата России и назначил на пост нового главного тренера испанца Хуана Карлоса Карседо. С ним заключено соглашение до лета 2028 года.

«Динамо» усилилось бразильским полузащитником Дэвидом Рикардо, ранее выступавшим за «Ботафого» (один гол в 29 матчах в прошлом сезоне). До конца сезона 2025/26 командой руководит главный тренер Ролан Гусев, занявший этот пост после ухода Валерия Карпина.

Мнение экспертов

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«У меня оптимистичные ожидания, честно говоря. Хочу и надеюсь, что все-таки футболисты нас порадуют хорошей игрой, красивыми комбинациями, положительными результатами, мастерством своим. Тем более, что сейчас свежие, мастеровитые игроки пришли. Ну и потом — у всех стоят задачи, ведь все очень плотно, как вверху таблицы, так и внизу. Одни будут биться, чтобы выиграть чемпионство, другие — чтобы не вылететь или не попасть в стыковые игры. Так что у меня предчувствие хорошее. Интересный будет футбол», — сказал Колосков «РБК Спорт».

На вопрос о фаворитах Колосков отметил, что в РПЛ уже «есть своя пятерка», которая будет разыгрывать места между собой. «Это «Краснодар», «Зенит», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак». Эти пять команд будут бороться за пятерку», — отметил он.

По мнению Колоскова, занимающая пятое место «Балтика» будет бороться за свое место в таблице с «Локомотивом» и «Динамо», которое на данный момент идет на 10-й строчке.

Колосков допустил, что в нынешнем сезоне борьба за чемпионство будет до последнего-предпоследнего тура.

«Вряд ли у нас кто-то заранее станет чемпионом. Нет такой команды, которая сегодня превосходила бы всех остальных на голову или была бы фаворитом. Поэтому все будут выигрывать и проигрывать. Может быть, чемпион будет известен за один-два тура до конца сезона, но не раньше», — добавил он.

Почетный президент РФС считает, что занимающее 10-е место «Динамо» может завершить чемпионат на восьмой или седьмой строчке.

«Хотелось бы, чтобы «Динамо» вошло в топ-6, поскольку я болельщик клуба. Особых приобретений у «Динамо» нет, насколько я понимаю. Значит, ограничились тем составом, который есть. В принципе, неплохой состав. На два-три места они могут подняться, но не более того», — сказал он.

По мнению Колоскова, «Спартак» завершит чемпионат в топ-5. «От «Спартака» всегда все ожидают чего-то особенного, каких-то чудес. Но и в этот раз не будет. Займут свое место где-то в пятерке», — отметил он.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом. Также сейчас ЦСКА в хорошей форме. Хорошая команда, но нужно подождать и посмотреть, как они покажут себя в первых трех-четырех турах — посмотрим, как они сыграют, а уже потом будем делать какие-то выводы. Мы знаем, как они провели первый этап чемпионата, но не знаем, как они тренировались и что делали (во время зимней паузы)», — сказал Канчельскис «РБК Спорт».

Говоря про 10-е место московского «Динамо» в турнирной таблице чемпионата, он заявил, что команде стоит забыть про текущий сезон и «подготовиться к следующему».

«Ну, вряд ли они реабилитируются. Бывают, конечно, случаи, но я не думаю, что «Динамо» будет все время настраиваться на игры. Сейчас немаловажная задача — понять, в каком направлении им двигаться, что они хотят. Ну выиграют они пять игр, ну дальше что? Займут седьмое место», — добавил он.

Канчельскис подчеркнул, что текущая задача для «Динамо» — не вылететь из РПЛ. «Мы все прекрасно понимаем, что амбиции — это хорошо, но они должны быть в начале сезона, и амбиции нужно поддерживать и подтверждать. <…> Конечно, сейчас сезон провален. Поэтому есть руководители, пусть они там решают, почему так произошло», — сказал он.

Экс-игрок МЮ также считает, что «Оренбург» и «Сочи», находящиеся внизу таблицы, еще способны улучшить свои позиции и избежать вылета из РПЛ.

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий сборной России, «Локомотива» и московского «Динамо»

«Думаю, все ждут ЦСКА с их приобретенными игроками и с их задачами. Все ждут, что они должны составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту». Но я жду, что еще и «Локомотив» тоже должен составить конкуренцию этим командам, несмотря на уход лидера и капитана команды Дмитрия Баринова (игрок перешел в ЦСКА, подписав контракт до конца сезона 2028/29. прим — РБК). Ну, за медаль уж точно. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» борьбу навязал за чемпионство. И хочется, чтобы до последнего тура было неясно, кто же станет чемпионом, учитывая, что «Зенит» сейчас не такой сильный, как раньше», — сказал Булыкин «РБК Спорт».

Он отметил, что «Спартак» «очень много потерял» в первой половине сезона и с московским «Динамо» вряд ли замахнется на медали. «Конечно же, они захотят быть выше, чем «Балтика», по крайней мере, «Спартак», — добавил он.

По мнению Булыкина, текущие положения «Оренбурга» и «Сочи» в турнирной таблице РПЛ — «не очень хорошая ситуация». «Думаю, что там борьба будет за то, чтобы остаться в Премьер-лиге и не попасть на прямой вылет. Подождем и посмотрим, как получится», — заключил он.

Юрий Семин, бывший главный тренер сборной России и многолетний наставник «Локомотива»

«Главные фавориты РПЛ для меня — «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. И у «Локомотива», думаю, есть хорошие шансы на чемпионство. Три очка до первого места — это ничто. «Балтика»? Жду от них той же агрессии, желания подняться в таблице как можно выше и хорошей физической готовности. В таком случае пятерка им по зубам», — сказал Семин «СЭ».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Альвина Цаканян, Полина Мельникова
Российская премьер-лига (РПЛ) Футбол ФК Краснодар ФК Зенит ФК Локомотив Москва ФК ЦСКА ФК Балтика ФК Спартак Москва ФК Рубин Казань ФК Ахмат ФК Акрон ФК Динамо Москва ФК Ростов ФК Крылья Советов ФК Динамо Махачкала ФК Пари Нижний Новгород ФК Оренбург ФК Сочи ...
Материалы по теме
РПЛ рассказала о подготовке к рестарту сезона в сложных погодных условиях
Спорт
Семак предложил расширить РПЛ вместо ужесточения лимита на легионеров
Спорт
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Anthropic отказалась дать Пентагону полный доступ к возможностям ее ИИ Технологии и медиа, 08:38
Финтех-компания Block решила уволить 40% сотрудников из-за ИИ Бизнес, 08:32
Как вырваться из стадии «вечного стартапа»: инструкция по господдержкеПодписка на РБК, 08:31
Гладков сообщил об оставшихся без электричества 60 тыс. белгородцев Политика, 08:29
Канчельскис посоветовал московскому «Динамо» забыть о текущем сезоне РПЛ Спорт, 08:29
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Пропавшую в Смоленске девочку нашли с помощью генетической экспертизы Общество, 08:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Премьер-министр Дании анонсировала досрочные парламентские выборы Политика, 08:11
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет Бизнес, 08:05
Когда фиксировать даты расставания с супругами, чтобы не потерять бизнесПодписка на РБК, 08:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:02
Признайтесь, это вас раздражает: 7 грехов корпоративной переписки Образование, 08:02
«Спартак» вне топ-3. Что важно знать о старте РПЛ после зимней паузы Спорт, 08:01
Новые правила для ЗПИФов: что поменяется с 1 мартаПодписка на РБК, 08:00