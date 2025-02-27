Даниил Медведев обвинил судью в двойных стандартах в отношении россиян
Первая ракетка России Даниил Медведев устроил перепалку с судьей на вышке в четвертьфинальном матче турнира в Дубае, пишет The Tennis Letter.
Медведев проиграл нидерландцу Таллону Грикспору в трех сетах — 6:2, 6:7 (7:9), 5:7. Во второй партии Медведев имел четыре матчбола, но не смог их реализовать, а потом упустил преимущество на тай-брейке.
После второй партии судья вынес россиянину предупреждение за неспортивное поведение. Когда Медведев спросил, за что его наказали, тот ответил: «Ты знаешь, что сказал мне».
Тогда Медведев сказал, что судья «очень мягкий», и добавил: «Что это? Двойные стандарты в отношении россиян?» Судья в ответ сказал, что работает «очень честно».
Российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах ATP в нейтральном статусе.
Медведев, занимающий шестое место в мировом рейтинге, регулярно устраивает перепалки с судьями во время матчей.
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