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Медведев упустил четыре матчбола и не вышел в полуфинал турнира в Дубае

Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Дубае, проиграв Грикспору
Россиянин уступил нидерландцу Грикспору в трех сетах. Во втором сете Медведев упустил четыре матчбола и преимущество на тай-брейке
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $3 млн.

В четвертьфинале россиянин уступил нидерландцу Таллону Грикспору (47-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7. Матч продолжался более 2,5 часа. Во втором сете у Медведева было четыре матчбола и преимущество на тай-брейке 4:1.

За выход в финал Грикспор сыграет с греком Стефаносом Циципасом (11-й) или итальянцем Маттео Берреттини (30-й).

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Даниил Медведев

Медведев выигрывал турнир в Дубае в 2023 году.

В этом сезоне Медведев ранее доходил до полуфинала турнира в Марселе (Франция).

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Персоны
Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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