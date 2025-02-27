Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Дубае, проиграв Грикспору

Медведев упустил четыре матчбола и не вышел в полуфинал турнира в Дубае

Россиянин уступил нидерландцу Грикспору в трех сетах. Во втором сете Медведев упустил четыре матчбола и преимущество на тай-брейке

Даниил Медведев (Фото: imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $3 млн.

В четвертьфинале россиянин уступил нидерландцу Таллону Грикспору (47-й в рейтинге) со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7. Матч продолжался более 2,5 часа. Во втором сете у Медведева было четыре матчбола и преимущество на тай-брейке 4:1.

За выход в финал Грикспор сыграет с греком Стефаносом Циципасом (11-й) или итальянцем Маттео Берреттини (30-й).

Медведев выигрывал турнир в Дубае в 2023 году.

В этом сезоне Медведев ранее доходил до полуфинала турнира в Марселе (Франция).