 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-футболист «Реала» Дорадо умер в 48 лет

Экс-футболист «Реала» Хавьер Дорадо умер в 48 лет
Дорадо был воспитанником «Реала», за основную команды сыграл мало, но стал в ее составе победителем Лиги чемпионов. В последние годы он боролся с раком
Хавьер Дорадо
Хавьер Дорадо (Фото: Phil Cole / Allsport / Getty Images)

Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо умер на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

Дорадо был воспитанником «Реала», а за основу играл в 1999–2000 годах и стал в составе команды победителем Лиги чемпионов.

Также на протяжении карьеры Дорадо был игроком «Райо Вальекано», хихонского «Спортинга», «Мальорки» и «Атлетико Балеарес».

С 2018 года Дорадо боролся с раком, и ему удалось выйти в ремиссию. Но в 2022-м произошел рецидив.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид Хавьер Дорадо
Материалы по теме
Умерла многолетний директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга
Спорт
Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП в Удмуртии
Спорт
Играл на Евро, сел за наркотики, умер на фронте. Каким был Алексей Бугаев
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Умер отец пианиста Дениса МацуеваОбщество, 18:32
Сбербанк запустил ипотеку на покупку дома и земельного участка по ДДУНедвижимость, 18:27
Захарова заявила об ожидании конструктивной реакции Баку в деле SputnikПолитика, 18:26
Экс-футболист «Реала» Дорадо умер в 48 летСпорт, 18:19
Оджалан из тюрьмы призвал Рабочую партию Курдистана сложить оружиеПолитика, 18:16
В Думе подготовили запрет выпускать бездомных собак в места отловаПолитика, 18:08
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на ₽2Инвестиции, 18:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Названы самые популярные для засыпания линии метро МосквыГород, 17:56
ФАС опровергла информацию об ограничении числа ПВЗ Ozon и WildberriesБизнес, 17:54
Считаем дивиденды: сколько может заплатить Сбербанк за 2024 годИнвестиции, 17:52
В Новой Москве водитель Hyundai ранил ножом инспектора ГИБДДОбщество, 17:52
Власти Турции опровергли переговоры об отправке миротворцев на УкраинуПолитика, 17:51
В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»Бизнес, 17:44
Очередь за кадрами: почему компании выбирают выпускников колледжейТренды, 17:42