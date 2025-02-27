Спорт ,
0
Экс-футболист «Реала» Дорадо умер в 48 лет
Экс-футболист «Реала» Хавьер Дорадо умер в 48 лет
Дорадо был воспитанником «Реала», за основную команды сыграл мало, но стал в ее составе победителем Лиги чемпионов. В последние годы он боролся с раком
Хавьер Дорадо
Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо умер на 49-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.
Дорадо был воспитанником «Реала», а за основу играл в 1999–2000 годах и стал в составе команды победителем Лиги чемпионов.
Также на протяжении карьеры Дорадо был игроком «Райо Вальекано», хихонского «Спортинга», «Мальорки» и «Атлетико Балеарес».
С 2018 года Дорадо боролся с раком, и ему удалось выйти в ремиссию. Но в 2022-м произошел рецидив.