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Эксклюзив

Академия наук поддержала учреждение Всероссийского дня футбола

Идею учредить Всероссийский день футбола также поддержали Минспорт, Минтруд и МИД. Экспертное заключение РАН необходимо для того, чтобы инициатива поступила на рассмотрение правительства
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Lantyukhov Sergey / Global look press)

Российская академия наук (РАН) поддержала предложение об учреждении Всероссийского дня футбола, который планируется отмечать ежегодно в последнюю субботу мая. Об этом говорится в экспертном заключении РАН, которое оказалось в распоряжении «РБК Спорт». Содержание письма подтвердила пресс-служба РАН.

С инициативой учредить Всероссийский день футбола выступил Российский футбольный союз. Ее уже одобрили Министерство спорта, Министерство труда и социальной защиты, а также Министерство иностранных дел, следует из документа. Выбранные сроки совпадают с учрежденным ООН в 2024 году Всемирным днем футбола — 25 мая.

В экспертном заключении, подготовленном отделением историко-филологических наук РАН на основе материалов Института российской истории, подчеркивается значимость футбола как части культуры и социальной жизни общества.

«Футбол не только самый популярный вид спорта, но и важное явление, способствующее социальной коммуникации, воспитанию патриотических чувств и психологической разрядке. Установление Всероссийского дня футбола полностью соответствует многолетним традициям и истории этой игры в нашей стране», — говорится в документе.

Ученые напомнили об исторических успехах отечественного футбола, включая победы на Олимпийских играх 1956 и 1988 годов, триумф на первом чемпионате Европы 1960 года, выход в полуфинал чемпионата мира 1966 года, а также успешное проведение чемпионата мира 2018 года. Отдельное внимание уделено развитию футбола в годы Великой Отечественной войны, когда, несмотря на тяжелые условия, в стране продолжались соревнования, а в 1944 году Кубок СССР завоевал «Зенит» из только что пережившего блокаду Ленинграда.

В документе академик РАН Ефим Пивовар подчеркнул, что выбор даты праздника логичен: «Футболом увлекаются миллионы граждан, он воспитывает подрастающее поколение и способствует популяризации здорового образа жизни. Кроме того, конец мая — период завершения крупных турниров, что делает эту дату удобной для проведения праздника».

Согласно процедуре инициатива должна быть одобрена профильными министерствами и дополнена экспертным заключением РАН, после чего она поступит на рассмотрение правительства.

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