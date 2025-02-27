Тарасова сообщила, что Россия выбрала фигуристов для отбора на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР отметила, что выбор кандидатов не представлял для Федерации фигурного катания на коньках России особой сложности, в том числе и в мужском одиночном катании

Фото: Татьяна Тарасова (Антон Новодережкин/ТАСС)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже определилась с участниками на квалификационный отбор к Олимпиаде-2026, сообщила «РБК Спорту» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Наша федерация определилась [с кандидатами]. Было ли это сложно? Мне кажется, что нет», — сказала Тарасова, не назвав фамилий фигуристов.

На вопрос о том, кого именно она считает основным кандидатом для участия в Олимпийских играх в мужском одиночном катании, заслуженный тренер предпочла не давать ответа.

«Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас все-таки соревнования. Это не последнее дело, и через соревнования выбирают. Взяли двух мальчиков, и из двух мальчиков, у которых лучшие результаты, выбирают. Дикиджи не проиграл, кроме последнего, ни одно соревнование; Гуменник нигде не выступил так потрясающе, как в конце, на единственном соревновании. Неужели вам сегодня хочется, чтобы мы сказали, кто [поедет]?» — сказала она.

Тарасова подчеркнула, что опыт международных соревнований не обеспечивает психологическую стабильность фигуристов. «На кого-то международный опыт повлияет, на кого-то — нет», — заключила она.

До 28 февраля ФФККР должна представить Международному союзу конькобежцев (ISU) кандидатуры для участия в квалификационном турнире в Пекине, который станет единственным отборочным турниром к Олимпиаде-2026. Федерация имеет право выдвинуть по одному основному фигуристу в каждом виде, а также запасного спортсмена.

В декабре 2024 года ISU допустил российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду-2026.

Ранее на финале Гран-при России в Красноярске Петр Гуменник выиграл золото в мужском одиночном катании (314,54 балла). Марк Кондратюк, лидировавший после короткой программы, занял второе место (294,06), а Евгений Семененко — третье (293,90). Действующий чемпион России Владислав Дикиджи стал четвертым (287,17).