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Впервые с 2022 года европейская федерация выступила за турнир в России

Глава ВФП Сальников: впервые с 2022-го России предложили провести большой турнир
Как рассказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников, с таким предложением выступила European Aquatics и речь идет о чемпионате Европы 2028 года
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. Об этом президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил «РИА Новости».

«European Aquatics предложила провести чемпионат Европы 2028 года в Казани, — рассказал Сальников. — В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира».

Это первый с 2022 года случай, когда крупная международная спортивная организация, отстранившая россиян, предложила провести в России крупный турнир. Решение отстранить российских и белорусских пловцов от турниров под своей эгидой European Aquatics приняла в марте 2022 года из-за боевых действий на Украине.

Казань должна была провести чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, но была лишена этого права. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что турнир может состояться в Казани в 2031 году.

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