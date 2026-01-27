Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Савельев

Вячеславу Савельеву было 86 лет

Вячеслав Савельев (Фото: Федерация спортивной гимнастики Москвы)

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации спортивной гимнастики Москвы.

«Всю свою жизнь посвятил работе с гимнастами в городе Москве, работая тренером в специализированных школах олимпийского резерва Министерства путей сообщения и «Самбо-70», а также в гимнастическом клубе «Динамо-Москва» им. М. Воронина», — говорится в сообщении.

Воспитанники Савельева становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, России и крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира.

Как уточняет ТАСС, Савельеву было 86 лет.

Церемония прощания и отпевание состоятся 28 января в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА.