Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Савельев
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации спортивной гимнастики Москвы.
«Всю свою жизнь посвятил работе с гимнастами в городе Москве, работая тренером в специализированных школах олимпийского резерва Министерства путей сообщения и «Самбо-70», а также в гимнастическом клубе «Динамо-Москва» им. М. Воронина», — говорится в сообщении.
Воспитанники Савельева становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, России и крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира.
Как уточняет ТАСС, Савельеву было 86 лет.
Церемония прощания и отпевание состоятся 28 января в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА.
