Спорт⁠,
0

Умер заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Савельев

Вячеславу Савельеву было 86 лет
Вячеслав Савельев
Вячеслав Савельев (Фото: Федерация спортивной гимнастики Москвы)

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вячеслав Савельев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации спортивной гимнастики Москвы.

«Всю свою жизнь посвятил работе с гимнастами в городе Москве, работая тренером в специализированных школах олимпийского резерва Министерства путей сообщения и «Самбо-70», а также в гимнастическом клубе «Динамо-Москва» им. М. Воронина», — говорится в сообщении.

Воспитанники Савельева становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Москвы, СССР, России и крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира.

Как уточняет ТАСС, Савельеву было 86 лет.

Церемония прощания и отпевание состоятся 28 января в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика Москва
