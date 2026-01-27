Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL

В топ-10 вошли трое россиян: на втором месте — Вадим Немков, на пятой строчке — Шамиль Мусаев

Усман Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Чемпион Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе Усман Нурмагомедов занял первое место в новом официальном рейтинге PFL среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

В первую десятку вошли еще двое россиян — чемпион PFL в тяжелом весе Вадим Немков (второе место) и победитель Гран-при PFL 2024 года в полусреднем весе Шамиль Мусаев (пятое место).

PFL впервые представил систему рейтингов, которая включает семь мужских и один женский дивизионы, а также бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Рейтинги будут составляться и обновляться порталом Combat Registry, который ведет статистику по смешанным единоборствам и используется Ассоциацией боксерских комиссий, регулирующей бои ММА в США.

После каждого турнира PFL места в рейтингах будут определяться голосованием комиссии, состоящей из представителей СМИ и экспертов индустрии. Голосование будет проводиться независимо от PFL через платформу Combat Registry. Действующие чемпионы будут автоматически занимать первую позицию в своих дивизионах.

Следующий турнир PFL состоится 7 февраля в Дубае. В главном бою вечера Усман Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, проведет первую защиту титула чемпиона PFL против британца Альфи Дэвиса, который занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.