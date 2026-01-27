 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 3,3 x 3,45 2 2,2 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 4,8 x 4,1 2 1,67 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,05 x 14 2 45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,12 x 9,5 2 20 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,3 x 4,3 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,1 2 4,6 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,5 x 3,65 2 1,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL

Нурмагомедов возглавил рейтинг PFL вне зависимости от весовой категории
В топ-10 вошли трое россиян: на втором месте — Вадим Немков, на пятой строчке — Шамиль Мусаев
Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Чемпион Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе Усман Нурмагомедов занял первое место в новом официальном рейтинге PFL среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

В первую десятку вошли еще двое россиян — чемпион PFL в тяжелом весе Вадим Немков (второе место) и победитель Гран-при PFL 2024 года в полусреднем весе Шамиль Мусаев (пятое место).

PFL впервые представил систему рейтингов, которая включает семь мужских и один женский дивизионы, а также бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Рейтинги будут составляться и обновляться порталом Combat Registry, который ведет статистику по смешанным единоборствам и используется Ассоциацией боксерских комиссий, регулирующей бои ММА в США.

После каждого турнира PFL места в рейтингах будут определяться голосованием комиссии, состоящей из представителей СМИ и экспертов индустрии. Голосование будет проводиться независимо от PFL через платформу Combat Registry. Действующие чемпионы будут автоматически занимать первую позицию в своих дивизионах.

Следующий турнир PFL состоится 7 февраля в Дубае. В главном бою вечера Усман Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, проведет первую защиту титула чемпиона PFL против британца Альфи Дэвиса, который занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
единоборства Усман Нурмагомедов PFL
