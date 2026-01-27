 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Матч двух российских команд отменили из-за непогоды в Турции

Матч «Пари НН» и «Факела» отменили из-за непогоды в Турции
В воронежском «Факеле» говорят, что решение об отмене игры принимал главный тренер «Пари НН». Но нижегородский клуб это отрицает и указывает, что все дело в ливне, из-за которого пришлось закрыть поле
ФК &laquo;Пари НН&raquo;
ФК «Пари НН» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Пресс-служба «Пари НН» объявила об отмене товарищеского матча с «Факелом». Игра должна была пройти в спортивном комплексе «Калиста» в Белеке, где обе команды проводят тренировочные сборы.

Причиной отмены стали гроза и ливень, из-за которых организаторы закрыли поле. Вместо матча команда проведет тренировку в тренажерном зале.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем, что по причине неблагоприятных погодных условий матч с командой «Факел» отменен! Вместо матча команда проведет тренировку в тренажерном зале, чтобы поддержать необходимую физическую форму. Благодарим за ваше понимание и поддержку!» — говорится в сообщении.

Пресс-служба воронежского «Факела» назвала причиной отмены матча решение главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Но пресс-атташе нижегородского клуба Артем Лисовский назвал эти данные ложными. «Это ложь, поскольку матч был отменен, с одной стороны, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а с другой — из-за того, что организаторы встречи, которые предоставляют поле для игры, из-за непогоды его закрыли, поэтому возможности провести матч не было», — заявил Лисовский «РБ Спорт».

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после 18 матчей.

Воронежский «Факел» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги с 48 баллами после 21 игры.

Екатерина Халимовская
Футбол ФК Пари Нижний Новгород ФК Факел
