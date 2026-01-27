Семь фанатов ПАОКа погибли в ДТП в Румынии по пути на матч Лиги Европы
Семь болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК погибли в ДТП на западе Румынии, еще трое получили ранения. Об этом сообщает телеканал Skai.
Болельщики следовали из Греции во Францию, где 29 января ПАОК должен сыграть матч в рамках восьмого тура общего этапа Лиги Европы против «Лиона».
Авария произошла во вторник на автомагистрали DN6 — E70 в районе города Тимишоара. Микроавтобус при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим цистерну со спиртом. Семь человек погибли на месте, включая водителя микроавтобуса, еще трое были госпитализированы с травмами. Все десять человек в микроавтобусе — мужчины, граждане Греции.
Повреждения также получили два легковых автомобиля.
Специальная группа сотрудников греческого посольства была направлена на место происшествия и в больницы для оказания помощи пострадавшим и их семьям.
Полиция Румынии возбудила уголовное дело по статьям о причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности. Расследование обстоятельств аварии продолжается.
