Семь фанатов ПАОКа погибли в ДТП в Румынии по пути на матч Лиги Европы

Семь болельщиков ПАОКа погибли в ДТП в Румынии по пути на матч Лиги Европы

Микроавтобус с греческими фанатами направлялся на выездной матч команды в Лиге Европы против французского «Лиона»

ФК ПАОК (Фото: Manuel Alvarez Rey / Getty Images)

Семь болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК погибли в ДТП на западе Румынии, еще трое получили ранения. Об этом сообщает телеканал Skai.

Болельщики следовали из Греции во Францию, где 29 января ПАОК должен сыграть матч в рамках восьмого тура общего этапа Лиги Европы против «Лиона».

Авария произошла во вторник на автомагистрали DN6 — E70 в районе города Тимишоара. Микроавтобус при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим цистерну со спиртом. Семь человек погибли на месте, включая водителя микроавтобуса, еще трое были госпитализированы с травмами. Все десять человек в микроавтобусе — мужчины, граждане Греции.

Повреждения также получили два легковых автомобиля.

Специальная группа сотрудников греческого посольства была направлена на место происшествия и в больницы для оказания помощи пострадавшим и их семьям.

Полиция Румынии возбудила уголовное дело по статьям о причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности. Расследование обстоятельств аварии продолжается.