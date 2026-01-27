«Металлург» четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл «Трактор»

«Металлург» четвертый раз в сезоне обыграл финалиста Кубка Гагарина

Магнитогорский клуб победил «Трактор» со счетом 3:2

Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Макар Хабаров (16-я минута), Дерек Барак (36) и Никита Михайлис (50). У проигравших отличились Александр Рыков (20) и Григорий Дронов (25).

Ранее в этом сезоне «Металлург» трижды обыгрывал «Трактор», вице-чемпиона КХЛ (4:3, 7:4, 5:4 ОТ).

«Металлург» во второй раз в истории КХЛ забросил более 200 шайб (202) в регулярном чемпионате. Клубный рекорд (212) был установлен в сезоне 2023/24. На счету СКА было восемь таких сезонов, что является рекордом лиги.

«Металлург» набрал 80 очков в 49 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей КХЛ. «Трактор» с 50 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем матче «Металлург» 31 января примет минское «Динамо», «Трактор» двумя днями ранее в гостях сыграет с омским «Авангардом».