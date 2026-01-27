Экс-гендиректор «Спартака» Цорн назначен спортивным директором «Аустрии»

Решение о назначении 39-летнего специалиста было единогласно принято наблюдательным советом австрийского клуба

Томас Цорн (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн занял должность спортивного директора венской «Аустрии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Цорн будет отвечать за спортивную сферу и нести общую ответственность за клуб вместе с финансовым директором Харальдом Загичеком.

Назначение было утверждено на внеочередном заседании наблюдательного совета «Аустрии». Срок действия контракта не раскрывается. В своей реакции на назначение 39-летний Цорн назвал работу в австрийском клубе «чрезвычайно привлекательной задачей».

«Клуб отличается превосходной академией и работой с молодежью, обладает большой традицией и страстной фанатской базой. Стратегия клуба с такими основными элементами, как правильный баланс состава, жесткая трансферная политика и развитие молодых игроков, создает прочную основу для устойчивого развития», — заявил Цорн.

С 2019 по 2020 год немец российского происхождения занимал должности генерального и спортивного директора московского «Спартака». С июля 2021 по октябрь 2022 года работал спортивным директором «Локомотива».

«Аустрия» по итогам 17 матчей чемпионата Австрии занимает пятое место, набрав 26 очков.