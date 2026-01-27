Экс-гендиректор «Спартака» Цорн назначен спортивным директором «Аустрии»
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн занял должность спортивного директора венской «Аустрии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Цорн будет отвечать за спортивную сферу и нести общую ответственность за клуб вместе с финансовым директором Харальдом Загичеком.
Назначение было утверждено на внеочередном заседании наблюдательного совета «Аустрии». Срок действия контракта не раскрывается. В своей реакции на назначение 39-летний Цорн назвал работу в австрийском клубе «чрезвычайно привлекательной задачей».
«Клуб отличается превосходной академией и работой с молодежью, обладает большой традицией и страстной фанатской базой. Стратегия клуба с такими основными элементами, как правильный баланс состава, жесткая трансферная политика и развитие молодых игроков, создает прочную основу для устойчивого развития», — заявил Цорн.
С 2019 по 2020 год немец российского происхождения занимал должности генерального и спортивного директора московского «Спартака». С июля 2021 по октябрь 2022 года работал спортивным директором «Локомотива».
«Аустрия» по итогам 17 матчей чемпионата Австрии занимает пятое место, набрав 26 очков.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей