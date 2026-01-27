 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бывший тренер хоккейного «Спартака» стал помощником Ларионова в СКА

Борис Миронов стал помощником Ларионова в тренерском штабе СКА
Ранее Миронов тренировал «Ладу». Его уволили спустя пять матчей после начала сезона из-за неудовлетворительного результата клуба
Борис Миронов
Борис Миронов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Спартака» и «Лады» Борис Миронов вошел в штаб Игоря Ларионова в петербургском СКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В июне 2025 года Миронов возглавил тольяттинскую «Ладу», но в сентябре клуб объявил об отставке тренера по соглашению сторон. В начале сезона «Фонбет» — КХЛ «Лада» после победы в первой игре уступила четыре раза подряд с разницей забитых и пропущенных шайб 6–21.

53-летний специалист тренировал молодежку ЦСКА (выиграл с ней Кубок Харламова в 2017 году) и чеховскую «Звезду» (ВХЛ), а также нижнекамский «Нефтехимик» и московский «Спартак» в КХЛ. В прошлом сезоне Миронов входил в штаб челябинского «Трактора», который дошел до финала Кубка Гагарина.

В качестве игрока Миронов выступал за ЦСКА, «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Он является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, победителем молодежного (1992) и юниорского (1989) чемпионатов мира, а также серебряным призером МЧМ (1991) и ЮЧМ (1990), чемпионом СССР (1989) и обладателем Кубка Шпенглера (1991).

