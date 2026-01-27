 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Гендир минского «Динамо» урегулировал спор с недовольством Квартальнова

Накануне Квартальнов выразил недовольство тем, что клуб подписал контракт с канадцем Спунером. После этого генеральный менеджер «Динамо» заявил, что тренер хотел подписать своего племянника
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Состав минского «Динамо» окончательно сформирован, и главный тренер Дмитрий Квартальнов понимает, как использовать нового защитника клуба, канадца Райана Спунера. Об этом заявил генеральный директор белорусской команды Артем Каркоцкий, слова которого приводит пресс-служба клуба.

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Все под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович понимает, как его использовать. Идем дальше к намеченной цели!», — сказал Каркоцкий.

Накануне Квартальнов выразил недовольство тем, что «Динамо» подписало контракт со Спунером. По словам тренера, клубу нужны «немножко другие хоккеисты» и он не знает, что канадец будет делать в команде.

Генеральный менеджер минского клуба Олег Антоненко заявил «Чемпионату», что главный тренер очень хотел подписать племянника Данилу Квартальнова, но руководство «Динамо» остановилось на канадце, так как для клуба «это более эффективное решение». Он считает, что Квартальному «уже давно следует понять, что личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план».

По мнению Антоненко, «Динамо» имеет сильнейший состав за всю историю клуба, и многие предшественники могут в этом отношении позавидовать Квартальному.

Квартальнов возглавил минский клуб в 2023 году. В текущем сезоне «Динамо» идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции «Фонбет» — КХЛ. На счету клуба 66 очков в 49 матчах.

