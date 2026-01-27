 Перейти к основному контенту
Спорт
Названа дата открытия школы фигурного катания Загитовой

Школа фигурного катания Загитовой в Казани откроется 1 сентября
Предполагается, что учебное заведение, которое сейчас строят в Казани, откроет свои двери 1 сентября 2026 года
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани начнет работать с 1 сентября 2026 года. Об этом «РИА Новости» заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Строительство центра фигурного катания имени фигуристки началось в августе 2025 года. Тогда стало известно, что на строительство школы Загитовой выделят 1,29 млрд руб. из бюджета Татарстана.

«Все идет по плану. К концу августа мы планируем открыть инфраструктурный объект — центр фигурного катания совместно с Алиной. <...> В нашей «дорожной карте» стоит цель, чтобы 1 сентября эта школа официально заработала», — сообщил Леонов. Он добавил, что после новогодних праздников уже проводятся рабочие конференции по проекту.

Общая площадь спортивного объекта, который министр охарактеризовал как «титульный» для республики, превысит 6 тыс. кв. м.

На текущий момент тренерский состав школы еще формируется. По словам министра, идут консультации и переговоры, но официальные назначения произойдут после создания инфраструктуры.

«По селекции — думаю, что по этому поводу мы отдельно сделаем репортаж, соберем всех и все подробно расскажем. <...> Это школа, которая носит ее фамилию, поэтому здесь, наверное, больше она сама расскажет. Мы же административно будем помогать в организационном плане», — пояснил «РИА Новости» Владимир Леонов.

Загитова — первая российская фигуристка, собравшая полный «большой шлем» фигурного катания: золото Олимпийских игр, чемпионата мира, континентального первенства и финала серии Гран-При.

Екатерина Халимовская
фигурное катание Алина Загитова Татарстан
