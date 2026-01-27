Россиянин проведет защиту временного пояса WBA против соотечественника

Юновидов в июле завоевал временный пояс WBA в бриджервейте. Он одержал победу над Евгением Романовым техническим нокаутом в пятом раунде

Георгий Юновидов (Фото: Официальный сайт Федерации бокса России)

Российский боксер Георгий Юновидов проведет первую защиту титула временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бриджервейте (вес от 90,72 кг до 101,6 кг) против соотечественника Вартана Арутюняна. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Встреча пройдет 14 февраля в Челябинске в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Всего на счету Юновидова 11 побед и одно поражение. Последний раз спортсмен выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, где одержал победу над Евгением Романовым техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал временный пояс WBA.

Арутюнян в своем последнем бою в августе единогласным решением судей победил Виталия Кудухова. Он одержал 11 побед. В рейтинге WBA в бриджервейте спортсмен идет на десятом месте.

На текущий момент чемпионом WBA в этой категории является трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр (2020) и чемпион Европы (2024) россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Также в рамках турнира пройдет бой за временный пояс чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе. Российский боксер Эльнур Самедов встретится с колумбийцем Джоном Леноном Гутьерресом.