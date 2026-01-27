 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 3,4 x 3,4 2 2,15 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,05 x 15 2 30 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,12 x 9,5 2 20 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,3 x 4,3 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,05 2 4,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,4 x 3,65 2 1,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт
0

Россиянин проведет защиту временного пояса WBA против соотечественника

Георгий Юновидов проведет защиту временного пояса WBA против Вартана Арутюняна
Юновидов в июле завоевал временный пояс WBA в бриджервейте. Он одержал победу над Евгением Романовым техническим нокаутом в пятом раунде
Георгий Юновидов
Георгий Юновидов (Фото: Официальный сайт Федерации бокса России)

Российский боксер Георгий Юновидов проведет первую защиту титула временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бриджервейте (вес от 90,72 кг до 101,6 кг) против соотечественника Вартана Арутюняна. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Встреча пройдет 14 февраля в Челябинске в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Всего на счету Юновидова 11 побед и одно поражение. Последний раз спортсмен выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, где одержал победу над Евгением Романовым техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал временный пояс WBA.

Арутюнян в своем последнем бою в августе единогласным решением судей победил Виталия Кудухова. Он одержал 11 побед. В рейтинге WBA в бриджервейте спортсмен идет на десятом месте.

На текущий момент чемпионом WBA в этой категории является трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр (2020) и чемпион Европы (2024) россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Также в рамках турнира пройдет бой за временный пояс чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе. Российский боксер Эльнур Самедов встретится с колумбийцем Джоном Леноном Гутьерресом.

Рената Утяева
WBA единоборства
