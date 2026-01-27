Первая ракетка мира Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open

В 1/4 финала испанец без проблем обыграл австралийца Алекса де Минаура, который занимает шестое место в мировом рейтинге

Фото: Darrian Traynor / Getty Images

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 22-летний Алькарас разгромил австралийца Алекса де Минаура, шестую ракетку мира, со счетом 7:5, 6:2, 6:1.

Алькарас впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open, ранее он не доходил дальше 1/4 финала. При этом на счету испанца шесть титулов на турнирах «Большого шлема» — Roland Garros (2024, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

26-летний де Минаур проиграл все свои семь четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

За выход в финал Алькарас поспорит с представителем Германии Александром Зверевым, третьей ракеткой мира.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.