Карпин назвал Игнатьева добрейшим души человеком, готовым всегда помочь

Карпин: Игнатьев был добрейшей души человек, который всегда был готов помочь

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в возрасте 85 лет. По словам Карпина, это большая потеря для российского футбола

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Борис Игнатьев был добрейшей души человеком, который готов всегда прийти на помощь. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

«Под руководством Бориса Петровича Игнатьева я тренировался в национальной сборной. Это большая потеря для российского футбола и для всех нас. Ушел добрейшей души человек, который всегда был готов помочь. К нему можно было обратиться с чем угодно. Еще одна тяжелая потеря для нас вслед за Никитой Павловичем Симоняном», — сказал Карпин.

Игнатьев скончался 27 января в возрасте 85 лет. В 2024 году он перенес серьезную операцию на желудке и опроверг информацию о раке. По словам вдовы, причиной смерти могли стать сердечное заболевание или проблемы с желудком.

С 1992 по 1996 год Игнатьев был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в тренерском штабе сборной России, а с 1996 по 1998 год он возглавлял команду сам.

На протяжении тренерской карьеры Игнатьев также возглавлял «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурн», китайский «Шаньдун», саудовский «Аль-Иттихад», работал в штабах киевского «Динамо» и московского «Локомотива».

Карпин в качестве игрока выступал за национальную сборную с 1992 по 2003 год. Он провел 72 матча и забил 17 мячей.