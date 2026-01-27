 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Зенит» продлил контракт с бразильцем Педро

Новое соглашение с 19-летним нападающим действует до конца сезона 2029/30
Педро
Педро (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» продлил контракт с бразильским нападающим Педро. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Новое соглашение с 19-летним форвардом действует до конца сезона 2029/30.

Педро выступает за «Зенит» с 2023 года. С командой он выиграл чемпионат (2023/24), Кубок (2023/24) и Суперкубок России (2024).

Всего Педро провел за «Зенит» 76 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 турах. Впереди «Краснодар» (40).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит
