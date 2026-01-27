 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом

Российские спортсмены теперь смогут без ограничений выступать на турнирах UIPM в возрастных группах до 15, 17 и 19 лет
Фото: Michael Steele / Getty Images
Фото: Michael Steele / Getty Images

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений — в национальной форме, под государственным флагом и с гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», — написал Дегтярев.

До этого момента все российские спортсмены выступали на турнирах UIPM в нейтральном статусе.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах, в том числе в командных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, тяжелой атлетике, спортивной борьбе, софтболе и бейсболе.

