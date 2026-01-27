 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи

Глава РФС сообщил, что организация обязательно окажет всю необходимую поддержку семье бывшего тренера сборной России
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент РФС Александр Дюков выразил соболезнования родным и близким бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи. На протяжении многих лет он честно трудился во благо отечественного спорта на разных должностях. <...> Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник — таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

По словам Дюкова, РФС обязательно окажет всю необходимую поддержку его семье.

Игнатьев скончался 27 января в возрасте 85 лет.

С 1992 по 1996 год Игнатьев был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в сборной, а с 1996 по 1998 год возглавлял команду сам. Сборной не удалось отобраться на чемпионат мира 1998 года во Франции. В отборочном турнире Россия уступила первое место Болгарии, а в стыковых матчах проиграла Италии.

На протяжении карьеры Игнатьев также был главным тренером «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурна», китайского «Шаньдуна», саудовского «Аль-Иттихада», работал в штабах киевского «Динамо» и московского «Локомотива».

Последним местом работы бывшего тренера было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу Александр Дюков Борис Игнатьев
