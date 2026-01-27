 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,5 x 3,5 2 2,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,3 x 22,5 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Колосков назвал смерть Игнатьева тяжелой утратой для российского футбола

Колосков: российский футбол понес тяжелую утрату со смерти Игнатьева
Во вторник, 27 января, стало известно о смерти экс-тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева. Ему было 85 лет
Вячеслав Колосков&nbsp;
Вячеслав Колосков  (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Смерть бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева — тяжелая утрата для российского футбола. Об этом «РБК Спорт» заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Российский футбол понес тяжелую утрату, конечно, настолько он был заметным человеком в футбольном деле. И главное, что он, конечно, останется в памяти как человек, преданный не только делу, но и своим друзьям. <...> Никогда ни на кого не обижался, не повышал голоса и был предан дружбе. Выражаю соболезнования семье Бориса Петровича, близким, ну и друзьям, к коим я себя отношу. Мы с ним лет 40 работали и дружили. Конечно же, эта новость ошарашила, честно говоря», — сказал Колосков.

По словам Колоскова, Игнатьев обладал очень широкими знаниями не только в специфике футбола, но и большими методическими знаниями. «Не случайно у него самые большие успехи были с юношескими командами. Он завоевал чемпионское звание, будучи тренером юношеской сборной, с молодежными командами работал успешно», — отметил он.

Он также подчеркнул, что экс-тренер сборной был замечательным человеком и «таким настоящим русским». «Всегда тренеру и просто болельщику мог разъяснить и ответить на все вопросы, которые у тех возникали», — добавил собеседник «РБК Спорт».

Колосков поделился, что в последнем разговоре с Игнатьевым было понятно, что ему тяжело: «Но он всегда был бодр духом и оптимистом по жизни».

Игнатьев скончался во вторник, 27 января, в возрасте 85 лет. В 2024 году он перенес операцию на желудке, и, по словам вдовы, возможной причиной смерти могли стать проблемы с сердцем или осложнения после операции. Сам специалист отзывался об операции как о серьезной, но не критичной.

Игнатьев внес значительный вклад в развитие российского футбола. С 1992 по 1996 год он работал ассистентом Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной. В 1996 году возглавил команду, но не смог вывести ее на чемпионат мира 1998 года во Франции, уступив Болгарии в отборочной группе и проиграв Италии в стыковых матчах.

Также Игнатьев тренировал ряд известных клубов, включая «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурн», китайский «Шаньдун», саудовский «Аль-Иттихад», а также входил в тренерские штабы киевского «Динамо» и московского «Локомотива». Его последним местом работы было московское «Торпедо», где с 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента.

Колосков возглавлял Российский футбольный союз (РФС), когда Игнатьев был главным тренером сборной России (1996-1998).

Полина Мельникова
Футбол сборная России по футболу Вячеслав Колосков
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
Спорт
