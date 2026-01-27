Андрей Канчельскис поблагодарил Игнатьева за продление карьеры

Борис Игнатьев скончался 27 января в возрасте 85 лет. Под его руководством Канчельскис играл в сборной России и раменском «Сатурне»

Андрей Канчельскис в составе сборной России, 1996 год (Фото: firo Sportphoto / augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press)

Бывший футболист Андрей Канчельскис рассказал «РБК Спорт», что бывший тренер сборной России Борис Игнатьев «продлил ему футбольную жизнь».

«У нас [с Игнатьевым] были хорошие отношения. Я благодарен, что поработал с ним, потому что был вице-капитаном сборной в свое время. Благодарен руководству «Сатурна» и ему за то, что продлили мне футбольную жизнь. Потому что в 34 года я приехал, а он не смотрел на паспорт и взял меня. Я еще три года поиграл. В 37 закончил свою карьеру», — сказал Канчельскис.

Он назвал смерть Игнатьева большой потерей для «всего нашего советского цеха и российского футбола».

Экс-футболист также принес соболезнования близким специалиста. «От него исходило все хорошее и позитивное. Он всегда улыбался, несмотря на тяжелые, трудные моменты. Всегда поддерживал футболистов и был на позитиве», — добавил он.

Игнатьев скончался 27 января в возрасте 85 лет. В 2024 году он перенес операцию на желудке. Он назвал ее «серьезной, но не особо, чтобы кричать «караул».

С 1992 по 1996 год Игнатьев был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в сборной России, а с 1996 по 1998 год уже сам возглавлял команду. Он также тренировал «Сатурн» из Раменского (2004, 2007–2008).

Канчельскис играл за национальную сборную с 1992 по 1998 год. Провел 36 встреч и забил четыре мяча. За свою карьеру он выступал за английские «Манчестер Юнайтед» (1991–1995) «Эвертон» (1995–1997), «Манчестер Сити» (2001) и «Саутгемптон» (2002–2003), шотландский «Рейнджерс» (1998–2002), итальянскую «Фиорентину» (1997–1998), саудовский «Аль-Хиляль» (2003). Вернувшись в Россию, Канчельскис играл за «Сатурн» (2004–2005). Карьеру он закончил в «Крыльях Советов» (2006).