Звезду НХЛ оштрафовали за показанный в камеру средний палец

Звезду НХЛ Нюландера оштрафовали на $5 тыс. за показанный в камеру средний палец

Вильям Нюландер из «Торонто» заплатит за свой проступок $5 тыс.

Вильям Нюландер (Фото: Jamie Sabau / Getty Images)

Шведский форвард «Торонто Мейпл Лифс» Вильям Нюландер оштрафован на $5 тыс. за неподобающий жест во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (3:0) 25 января. Об этом сообщается на сайте лиги.

Нюландер, который пропустил последние пять игр из-за травмы, смотрел за игрой из ложи и в один из моментов показал средний палец в камеру — это попало в трансляцию встречи.

«Это служит напоминанием, что правила, регулирующие поведения игроков, распространяются на всю арену во время матчей НХЛ и в публичных игровых ситуациях», — отметил старший вице-президент НХЛ по безопасности игроков Джордж Паррос.

Нюландер, который со средней зарплатой $11,5 млн в год входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, в 37 матчах в нынешнем сезоне набрал 48 (17+31) очков.