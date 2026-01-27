 Перейти к основному контенту
Два российских вратаря сыграли «на ноль» и стали звездами дня в НХЛ

Василевского и Сорокина признали первой и второй звездами дня НХЛ после шатаутов
Андрея Василевского из «Тампы» признали первой звездой дня, Илью Сорокина из «Айлендерс» — второй
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Василевский сыграл «на ноль» в матче с «Ютой» (2:0), отразив все 28 бросков по своим воротам.

Он выиграл 354-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и вышел на второе место среди россиян в истории лиги по этому показателю. Василевский уступает только Сергею Бобровскому из «Флорида Пантерз» (449).

Второй звездой дня стал еще один российский голкипер — Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Он отразил 21 бросок в игре с «Филадельфия Флайерз» (4:0), сделав уже шестой в сезоне и третий в январе шатаут.

Третьей звездой признали защитника «Эдмонтон Ойлерз» Маттиаса Экхольма, который сделал хет-трик в игре против «Анахайм Дакс» (7:4).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс россияне в НХЛ
