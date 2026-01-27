 Перейти к основному контенту
Василевский вышел на второе место по победам в истории НХЛ среди россиян

Василевский обошел Набокова по числу побед в НХЛ
Голкипер «Тампы» обошел по этому показателю Евгения Набокова, одержав свою 354-ю победу в регулярных чемпионатах. Он уступает только Сергею Бобровскому
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на второе место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских вратарей.

Василевский помог «Тампе» обыграть «Юту» со счетом 2:0. Для него эта победа стала 354-й в карьере. По этом показателю голкипер обошел Евгения Набокова. Рекорд принадлежит Сергею Бобровскому из «Флорида Пантерз» (449).

Среди голкиперов, родившихся за пределами Северной Америки, Василевский уступает только Бобровскому, шведу Хенрику Лундквисту (459), чеху Доминику Гашеку (389) и финну Пекке Ренне (369).

Также Василевский занимает четвертое место среди российских вратарей по количеству матчей «на ноль» (у него их 26) в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Впереди Набоков (30), Семен Варламов (35) и Бобровский (37).

