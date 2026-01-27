Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира в 1/4 финала разгромила американку Йович

Арина Соболенко (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 27-летняя Соболенко обыграла 18-летнюю американку Иву Йович, 27-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:0.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).

Соболенко вышла в 14-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» и четвертый раз подряд в Мельбурне. Белоруска выиграла титул Australian Open в 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне уступила в финале американке Мэдисон Киз.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.