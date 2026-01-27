Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Australian Open
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 27-летняя Соболенко обыграла 18-летнюю американку Иву Йович, 27-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:0.
За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Элина Свитолина (Украина).
Соболенко вышла в 14-й полуфинал на турнирах «Большого шлема» и четвертый раз подряд в Мельбурне. Белоруска выиграла титул Australian Open в 2023 и 2024 годах, а в прошлом сезоне уступила в финале американке Мэдисон Киз.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard