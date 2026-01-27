Россиянин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА
Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин вошел в состав Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Демин стал третьим российским баскетболистом, который примет участие в матче. В 2002 и 2003 годах там играл Андрей Кириленко, в 2013 году Алексей Швед.
В команде новичков также примут участие Седрик Кауард («Мемфис Гриззлис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Севенти Сикерс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Сперс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардз»), Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррэй-Бойлз («Торонто Рэпторс»), Джеремайя Фирс и Дерик Куин (оба — «Нью-Орлеан Пеликанс»).
Матч восходящих звезд пройдет 13 февраля в Лос-Анджелесе в формате мини-турнира с участием команд, выступающих в НБА второй сезон, и баскетболистов G-лиги НБА.
Летом 2025 года Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги. В этом сезоне россиянин сыграл за «Бруклин» 39 матчей, в среднем набирая за игру 10,2 очка, делая три подбора и 3,4 результативных передачи.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard