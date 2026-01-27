 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,7 x 3,55 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Россиянин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА

Россиянин Демин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА
Демин стал третьим российским баскетболистом, который примет участие в матче. В 2002 и 2003 годах там играл Андрей Кириленко, в 2013 году Алексей Швед
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин вошел в состав Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Демин стал третьим российским баскетболистом, который примет участие в матче. В 2002 и 2003 годах там играл Андрей Кириленко, в 2013 году Алексей Швед.

В команде новичков также примут участие Седрик Кауард («Мемфис Гриззлис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Севенти Сикерс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Сперс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардз»), Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррэй-Бойлз («Торонто Рэпторс»), Джеремайя Фирс и Дерик Куин (оба — «Нью-Орлеан Пеликанс»).

Матч восходящих звезд пройдет 13 февраля в Лос-Анджелесе в формате мини-турнира с участием команд, выступающих в НБА второй сезон, и баскетболистов G-лиги НБА.

Летом 2025 года Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги. В этом сезоне россиянин сыграл за «Бруклин» 39 матчей, в среднем набирая за игру 10,2 очка, делая три подбора и 3,4 результативных передачи.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Рената Утяева
Баскетбол НБА Егор Демин Бруклин Нетс
Материалы по теме
Россиянин Демин спровоцировал стычку в матче НБА
Спорт
Россиянин Демин установил рекорд среди новичков «Бруклина» в НБА
Спорт
Демин рассказал о детской мечте после «невероятной» игры в матче НБА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев Спорт, 10:27
Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:21
Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран Политика, 10:21
Россиянин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА Спорт, 10:20
Герасимов сообщил о блокировании района с силами ВСУ у Купянска Политика, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В России стало больше автосалонов на фоне падения продаж новых машинПодписка на РБК, 10:00
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Дипломат заявил, что притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы Политика, 09:57
Вам нужно оценить работу сотрудника. Пять правил конструктивной критикиПодписка на РБК, 09:55
Разведка доложила Трампу о рекордной слабости властей Ирана за 50 лет Политика, 09:55
15 лет наблюдений за 30 тыс. лидеров показали: их объединяет один навык Образование, 09:52
Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев Общество, 09:47
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на жилье бизнес-класса Недвижимость, 09:44
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей Политика, 09:43