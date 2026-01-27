Россиянин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА

Россиянин Демин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА

Демин стал третьим российским баскетболистом, который примет участие в матче. В 2002 и 2003 годах там играл Андрей Кириленко, в 2013 году Алексей Швед

Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин вошел в состав Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Демин стал третьим российским баскетболистом, который примет участие в матче. В 2002 и 2003 годах там играл Андрей Кириленко, в 2013 году Алексей Швед.

В команде новичков также примут участие Седрик Кауард («Мемфис Гриззлис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Севенти Сикерс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Сперс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардз»), Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррэй-Бойлз («Торонто Рэпторс»), Джеремайя Фирс и Дерик Куин (оба — «Нью-Орлеан Пеликанс»).

Матч восходящих звезд пройдет 13 февраля в Лос-Анджелесе в формате мини-турнира с участием команд, выступающих в НБА второй сезон, и баскетболистов G-лиги НБА.

Летом 2025 года Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги. В этом сезоне россиянин сыграл за «Бруклин» 39 матчей, в среднем набирая за игру 10,2 очка, делая три подбора и 3,4 результативных передачи.