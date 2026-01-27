Какой футбольный клуб заработал больше всех в мире

Компания Deloitte опубликовала свой ежегодный рейтинг Money League, ранжирующий клубы по полученным доходам за сезон. Кто возглавил этот список — в материале «РБК Спорт»

Футболисты «Реал» Мадрида (Фото: Getty Images)

Сезон 2024/25 установил очередной рекорд по уровню поступлений средств от футбольных операций, следует из рейтинга Deloitte Football Money League. Впервые доход 20 ведущих клубов мира суммарно составил более €12 млрд.

Deloitte Football Money League — рейтинг футбольных клубов по уровню поступлений средств от футбольных операций. Он ежегодно издается аудиторской фирмой Deloitte. Рейтинг обновляется в начале февраля каждого года исходя из данных по завершившемуся сезону. В качестве доходов в материале учтены средства, которые были получены в 2025 году (сезон 2024/25).

Общая статистика доходов

Совокупный доход клубов Money League в сезоне 2024/25 вырос на 11%, достигнув €12,4 млрд (2023/24: €11,2 млрд), среди них доходы от матчей — €2,4 млрд, от телетрансляций — €4,7 млрд, коммерческие — €5,3 млрд.

Коммерческие поступления впервые в истории Money League превысили отметку в €5 млрд. Третий год подряд они являются крупнейшей частью совокупной выручки клубов Money League, составляя в среднем €265 млн на клуб (2025: €244 млн). Ключевыми факторами этого роста стали улучшение розничных показателей, спонсорских доходов, а также более активное использование стадионов и прилегающих территорий в нематчевые дни. Последнее отражает существенное развитие бизнес-моделей отдельных клубов, направленное на монетизацию стадионной инфраструктуры через диверсифицированные развлекательные форматы. Пивоварни на территории стадионов, рестораны, отели и другие объекты становятся все более распространенными, демонстрируя важность для клубов расширения возможностей получения дохода за пределами футбольного поля.

Доходы от матчей достигли рекордного уровня — €2,4 млрд. Основными факторами этого роста стали усилия клубов по повышению качества развлечений для болельщиков в дни матчей, а также использование дополнительных источников дохода, таких как персональные места.

Доходы от телетрансляций выросли на 10% в сезоне 2024/25 и по-прежнему остаются важным компонентом доходов клубов Money League. Особенно важны доходы от телетрансляций для клубов, занимающих места с 11-го по 20-е в рейтинге: они формируют почти половину общего дохода (49%), тогда как у клубов топ-10 их доля ограничивается примерно одной третью.

Главным фактором роста доходов от трансляций в 2024/25 году стало влияние расширенного формата Клубного чемпионата мира ФИФА. Десять клубов Money League участвовали в турнире прошлым летом, что привело к росту их доходов от трансляций на 17%. Кроме того, расширение трех основных мужских клубных турниров УЕФА способствовало увеличению доходов команд: распределяемые средства УЕФА выросли до €3,3 млрд (+22% по сравнению с €2,7 млрд в 2023/24). Дополнительным фактором стало увеличение общего количества матчей в календаре: в сезоне 2024/25 клубы Money League сыграли в среднем 57 официальных матчей, тогда как в 2023/24 этот показатель составлял 51.

Клубы топ-10 рейтинга получают 48% дохода из коммерческих источников (у клубов с 11-го по 20-е — 32%) и активно развивают собственные возможности монетизации. Это включает розничные продажи, эксклюзивный контент для болельщиков и партнерские программы.

За последние десять лет средний доход клубов топ-10 вырос на 60% (с €523 млн в 2015/16 до €837 млн в 2024/25), а клубов с 11-го по 20-е — почти на 84% (с €219 млн до €404 млн за тот же период). В отличие от топ-10 клубы нижней половины Money League все еще в основном полагаются на доходы от трансляций. При стагнации внутренних трансляционных рынков можно ожидать, что все больше клубов будут активно развивать коммерческие доходы для дальнейшего роста.

Доходы от матчей, трансляций и коммерческие доходы (Фото: Deloitte Football Money League)

Анализ клубов

Данные «Реал» Мадрида

В сезоне 2023/24 «Реал Мадрид» стал первым футбольным клубом, достигшим дохода в €1 млрд. В сезоне 2024/25 «Реал» превзошел этот показатель, который составил практически €1,2 млрд, и тем самым закрепил за собой статус клуба с наибольшими доходами в мировом футболе.

Несмотря на снижение доходов от матчей на 6%, доход в день матча в размере €233 млн стал вторым по величине показателем за всю историю клубов Money League. Коммерческие доходы клуба выросли на 23% (€594 млн), что связано с повышением эффективности продаж клубных товаров и привлечением новых партнеров.

Данные «Барселоны»

«Барселона» вернулась в топ-3 Money League впервые с сезона 2019/20, заняв второе место с выручкой €975 млн. Несмотря на то что клуб временно не проводил матчи на стадионе «Камп Ноу» из-за реконструкции, доходы выросли на 27% по сравнению с 2023/24. Основной фактор роста — запуск системы продаж персональных мест, обеспечивших доход в размере около €70 млн.

Данные «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» с выручкой €861 млн заняла третье место, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Основным фактором роста стали доходы от трансляций после участия в Клубном чемпионате мира 2025 года.

Данные ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) остался в топ-5 (4-е место) четвертый год подряд с доходом €837 млн. Клуб провел успешный футбольный сезон, включая первый титул Лиги чемпионов. ПСЖ занимался активным коммерческим развитием и партнерством с международными брендами, такими как Air Jordan.

Впервые с сезона 2021/22 в рейтинге Money League 2024/25 ПСЖ оказался единственным французским клубом: ни «Марсель», ни «Лион» не вошли в топ-20. Ключевыми факторами их отсутствия стали менее выгодное внутреннее соглашение Лиги 1 по правам на телетрансляции в сезоне 2024/25.

Данные «Ливерпуля»

«Ливерпуль» впервые в истории Money League стал английским клубом с самым большим доходом, заняв пятое место с €836 млн. Это стало возможным благодаря росту доходов от телетрансляций на 34% после возвращения в Лигу чемпионов и увеличению коммерческих доходов на 7% за счет проведения большего количества мероприятий на стадионе «Энфилд».

Участники Клубного чемпионата мира ФИФА широко представлены в текущем рейтинге Money League: десять клубов из списка принимали участие в турнире. Среди них — «Бенфика», благодаря чему португальский клуб впервые с сезона 2005/06 вернулся в рейтинг и стал первым представителем лиги вне «большой пятерки» с сезона 2020/21. Тогда в Money League присутствовал и петербургский «Зенит».

Перспективы на будущее

С сезона 2014/15 доходы клубов Money League росли в среднем на 6% в год (CAGR — среднегодовой темп роста). Пока они не демонстрируют признаков замедления. Однако источники этого роста со временем изменялись и будут продолжать меняться по мере развития глобального футбольного ландшафта.

Хотя контроль клубов над своей «финансовой судьбой» не является новой концепцией для ведущих команд, на сегодняшний день он становится особенно важным. По мере того как футбол и массовая культура все больше пересекаются, капитализация международной ценности бренда через стратегические коммерческие инициативы, ориентированные на всех болельщиков, будет ключевым фактором увеличения доходов клубов. Например, «Ливерпуль» значительно инвестировал в розничную сеть и теперь имеет 21 магазин по всему миру. Клубам все чаще будет необходимо глубокое понимание своей аудитории и их потребительского поведения.

Клубам предстоит выделять ресурсы и инвестировать в проекты, способные приносить доход. Кроме того, регулярные изменения могут стимулировать этот процесс. Например, Английская премьер-лига (АПЛ) и ее клубы вводят новую систему финансового регулирования с сезона 2026/27. Она аналогична правилу, которое применяется к клубам, участвующим в соревнованиях УЕФА. Это может создать дополнительные стимулы для роста доходов.

Кроме того, на фоне стагнации внутренних рынков прав на трансляции и неопределенности в отношении будущих источников роста клубы и лиги вынуждены искать новые пути диверсификации доходов. Ранее это часто достигалось за счет увеличения объема контента и продажи дополнительных прав вещателям либо расширения соревнований. Однако последняя возможность ограничена, и с учетом состояния игроков этот подход не является устойчивым в долгосрочной перспективе.

В последних тендерах на внутренние права на трансляции лиг «большой пятерки» действующие вещатели в большинстве случаев сохранили свои права. Это может свидетельствовать о прочных отношениях, стабилизирующих доходы, но также указывает на возможную стагнацию рынка. Для создания конкурентной среды правообладателям следует стратегически подходить к продаже прав, лучше понимать истинную ценность своего контента — как в прямой трансляции, так и «повторы» — и учитывать интерес потенциальных новых участников на рынке прямых спортивных трансляций.

Международный рынок остается еще одним стратегическим направлением роста. Инициативы по повышению узнаваемости клубов и соревнований становятся все более заметными.